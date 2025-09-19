Juicio en Nueva York: nuevo fallo adverso ordena a YPF entregar información sensible sobre activos a embargar

Preska aclaró que el análisis sobre el “alter ego” no implica reabrir el caso original, sino definir si YPF puede ser utilizada para ejecutar la sentencia contra la Argentina, ordenando que las partes negocien los límites de los documentos y comunicaciones que deberán presentarse.

En este escenario, la petrolera mantiene frentes judiciales abiertos en Nueva York y sigue bajo presión mientras se discute cómo se pagará una de las condenas más costosas de la historia del país en el exterior.

En tanto, el Gobierno ya adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en cada resolución negativa que tenga en este caso.

“Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).