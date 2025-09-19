Juicio en Nueva York: nuevo fallo adverso ordena a YPF entregar información sensible sobre activos a embargar
La jueza Loretta Preska denegó un pedido de YPF y le ordenó entregar información sobre posibles activos para embargar en el marco de la demanda tramitada en los Estados Unidos.
La jueza neoyorkina Loretta Preska denegó un pedido de YPF y le ordenó entregar información sobre posibles activos para embargar en el marco de la demanda tramitada en los Estados Unidos, a raíz de la nacionalización de la petrolera argentina.
Con ese fallo, la compañía de bandera tiene un plazo de 15 días para otorgar la documentación solicitada para el “discovery”, proceso por el cual se busca determinar si actúa como “alter ego” del Estado argentino, en la demanda por unos U$S18.000 millones iniciada por el principal beneficiario, el fondo Burford Capital.
En su decisión, la magistrada a cargo del Segundo Circuito de Nueva York, el mencionado plazo para que YPF presente un plan para precisar qué documentación e información deberá entregar en el “discovery”.
En este sentido, el 25 de septiembre comenzarán los alegatos para definir si se ratifica la orden de la magistrada de transferir acciones de la empresa a los demandantes como parte de pago.
Preska aclaró que el análisis sobre el “alter ego” no implica reabrir el caso original, sino definir si YPF puede ser utilizada para ejecutar la sentencia contra la Argentina, ordenando que las partes negocien los límites de los documentos y comunicaciones que deberán presentarse.
En este escenario, la petrolera mantiene frentes judiciales abiertos en Nueva York y sigue bajo presión mientras se discute cómo se pagará una de las condenas más costosas de la historia del país en el exterior.
En tanto, el Gobierno ya adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en cada resolución negativa que tenga en este caso.
“Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario