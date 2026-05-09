Loma Negra apagó su principal horno y sindicalistas advierten por posibles despidos
Desde el gremio señalan que la decisión de la empresa de detener uno de sus hornos por seis meses está directamente vinculada con la falta de reactivación de la obra pública en el país.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional Olavarría, Alejandro Santillán, realizó una dura advertencia sobre el presente y el futuro de la industria cementera. En declaraciones publicadas el jueves por el diario local Infoeme, Santillán vinculó directamente la decisión de Loma Negra de detener uno de sus hornos por seis meses con la falta de reactivación de la obra pública en el país. El gremialista señaló que el sector minero atraviesa su peor momento en décadas, afectando también a otras compañías de la zona como Cementos Avellaneda.
Santillán explicó que esta medida va más allá de las paradas habituales por mantenimiento. "Si bien todos los años los hornos se paran por una cuestión de mantenimiento, lo que está sucediendo ahora es consecuencia directa del freno de la obra pública", afirmó. Y agregó: "No hay una proyección en sentido contrario y en el caso particular de Loma Negra tiene más de 750.000 toneladas afuera de los silos, así debe de tener aún más".
El dirigente describió una situación similar en Cementos Avellaneda: "Tienen tres líneas de cemento para embolsar, que trabajaban las 24 horas seis días a la semana y con lo que hoy trabajan un turno por día en una sola línea alcanzan a cubrir la demanda".
Santillán advirtió sobre el impacto en el empleo y la cadena productiva: "Es un eslabón más de la situación que estamos atravesando y significa que se va a necesitar mucha menos mano de obra. Todos los compañeros que son de destape, todo lo que es trituración, transporte de piedra, todo lo que está detrás del horno también se para".
El líder sindical sostuvo que "nos queda un camino bastante difícil por delante si esto no se reactiva" y subrayó que "es una situación a la que empuja el freno de la obra pública, no hay otra cosa acá".
También expresó su sorpresa por la falta de alarma en algunos sectores: "Es sorprendente que estén viendo con buenos ojos esta situación o que no estén alarmados. En la piedra ya sabe la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron y entiendo que esto va a venir en misma sintonía con los trabajadores del cemento".
Finalmente, Santillán mostró incertidumbre por el futuro de Loma Negra tras su cambio de accionariado: "Este nuevo inversor compró una deuda y ahora hay que ver a ver cómo se posiciona en el mercado, qué es lo que va a pasar, pero lamentablemente tenemos un panorama muy, muy fulero". Todo esto ocurre en un contexto paradójico, cuando se conmemora el Día de la Minería.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario