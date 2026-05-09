Loma Negra apagó su principal horno y sindicalistas advierten por posibles despidos

También expresó su sorpresa por la falta de alarma en algunos sectores: "Es sorprendente que estén viendo con buenos ojos esta situación o que no estén alarmados. En la piedra ya sabe la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron y entiendo que esto va a venir en misma sintonía con los trabajadores del cemento".

Finalmente, Santillán mostró incertidumbre por el futuro de Loma Negra tras su cambio de accionariado: "Este nuevo inversor compró una deuda y ahora hay que ver a ver cómo se posiciona en el mercado, qué es lo que va a pasar, pero lamentablemente tenemos un panorama muy, muy fulero". Todo esto ocurre en un contexto paradójico, cuando se conmemora el Día de la Minería.