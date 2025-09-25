La canasta de servicios del AMBA crece al triple de la inflación durante el gobierno de Milei

En términos del peso en el salario, el gasto en transporte representó 13 puntos de los 26 de incremento total, mientras que electricidad y agua aportaron 4 puntos cada uno y el gas, 5 puntos. El informe señala que, en promedio, el Estado cubre el 50% del costo de las tarifas, aunque esta cobertura es desigual según el tipo de hogar y el servicio.

La canasta de servicios de septiembre equivale al 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.564.013), permitiendo adquirir unas nueve canastas de servicios con un salario promedio, frente a 7,8 canastas en septiembre de 2024. El gasto en transporte, en particular, representa casi la mitad del desembolso total destinado a servicios, duplicando el peso de cualquiera de los otros componentes.

Además, el documento analiza las partidas del presupuesto proyectadas para 2026 en energía y transporte, que totalizan $11,4 billones, manteniendo un peso similar respecto del PBI al de 2025, lo que refleja la continua presión sobre los bolsillos de los hogares del AMBA.