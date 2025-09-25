MinutoUno

Cómo obtener el comprobante de inscripción en ARCA de manera sencilla

El CUIT es fundamental para todo contribuyente en Argentina y certifica tu registro en la ARCA. Conocé los pasos clave para cumplir los requisitos.

El comprobante de inscripción en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es fundamental para cualquier contribuyente en Argentina. Este documento certifica tu registro ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y permite realizar trámites legales y comerciales sin inconvenientes.

Para obtenerlo, necesitás tener activa tu Clave Fiscal; si aún no la generaste, podés hacerlo desde la página oficial de ARCA siguiendo las instrucciones paso a paso.

Con la Clave Fiscal lista, ingresá al portal con tu número de CUIT y buscá la sección de Constancias o Comprobantes. Verificá que todos tus datos sean correctos antes de descargar el comprobante en PDF, listo para guardar o imprimir. Mantenerlo actualizado facilita demostrar tu situación fiscal de manera rápida y segura en cualquier trámite.

Los pasos para conseguir el comprobante

  • Ingresá al portal de ARCA utilizando tu número de CUIT y la Clave Fiscal correspondiente. Este acceso te dará control total sobre tus datos fiscales y la posibilidad de gestionar el comprobante de manera segura.
  • En el menú principal, buscá la sección de Constancias o Comprobantes. Allí es donde se encuentra el comprobante de inscripción que necesitas para validar tu situación fiscal.
  • Revisá tus datos personales y fiscales con cuidado antes de proceder a la descarga. Es fundamental que toda la información sea correcta, ya que cualquier error podría generar inconvenientes en trámites futuros.
  • Si detectás algún dato incorrecto, dirigite a la sección de Gestión de Datos dentro del portal de ARCA. Ahí podrás realizar las modificaciones necesarias y asegurarte de guardar los cambios antes de continuar.
  • Una vez que toda la información esté actualizada, volvé a Constancias y seleccioná la opción para descargar tu comprobante en PDF. Guardalo en tu computadora o dispositivo móvil y, de ser posible, imprimí una copia física para tenerla disponible en trámites bancarios, comerciales o administrativos.

Mantener el comprobante de inscripción en ARCA actualizado y accesible te permite demostrar tu situación fiscal de manera rápida y confiable. Además, conviene revisar periódicamente el portal de ARCA para estar al tanto de posibles cambios en la normativa o en los procedimientos de obtención del documento, asegurando que siempre lo tengas vigente y correctamente gestionado.

