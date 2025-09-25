Cómo obtener el comprobante de inscripción en ARCA de manera sencilla

Con la Clave Fiscal lista, ingresá al portal con tu número de CUIT y buscá la sección de Constancias o Comprobantes. Verificá que todos tus datos sean correctos antes de descargar el comprobante en PDF, listo para guardar o imprimir. Mantenerlo actualizado facilita demostrar tu situación fiscal de manera rápida y segura en cualquier trámite.