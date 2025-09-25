Campo vs. Gobierno, por el fin de las retenciones cero: productores reclamaron y ARCA respondió

Además, señalaron que la medida actual excluye a ciertos sectores del agro y que la industria pesquera también reclama ser incluida dentro de retenciones cero, vigente por ahora solo para carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

El Gobierno defiende el fin de las retenciones cero y descarta favoritismos

Ante las críticas del campo, el Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero finalizó tal como lo establecía el decreto 682, una vez alcanzado el cupo de U$S7.000 millones. Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aseguró que la medida cumplió su objetivo y concluyó de manera transparente.

“Ahora los productores tienen la capacidad de venderle a los exportadores, quienes deben cumplir metas entre octubre y diciembre. Ahí podrán obtener mejores precios”, explicó en una entrevista por el streaming La Casa.

El funcionario negó cualquier negociación con las grandes cerealeras y destacó que el Gobierno buscó dejar de intermediar información entre productores y exportadores: “Esto no fue conversado con ninguno de los exportadores. Acá no hay un beneficio para un sector, sino una reducción en el cobro de impuestos cuyo principal perjudicado sería el área política”.

Pazo subrayó que la decisión de poner fin al esquema temporal se enmarca en la búsqueda de orden macroeconómico y estabilidad fiscal: “Ni bien tenemos espacio fiscal, bajamos retenciones. Primero de manera temporal, luego definitiva y, ante una dificultad política, tuvimos que tomar esta decisión”.