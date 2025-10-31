Tensión en el Hospital Garrahan: ocupan oficinas en protesta contra descuentos por paros
Representantes de ATE y APyT ingresaron al área directiva del hospital pediátrico y retuvieron a empleados, en protesta por descuentos aplicados a quienes participaron de los paros.
Un episodio de alta tensión se vivió en el Hospital Garrahan cuando grupos sindicales pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) irrumpieron en las oficinas de la Dirección Médica. La acción, que según fuentes del hospital fue “violenta y extorsiva”, interrumpió por completo la actividad institucional y derivó en momentos de tensión con el personal que se encontraba cumpliendo tareas administrativas.
El conflicto se originó luego de que el Consejo de Administración aplicara descuentos salariales a los empleados que participaron de los paros recientes. Desde la conducción del hospital explicaron que las deducciones responden a la normativa vigente sobre presentismo y remarcaron que se trató de una medida reglamentaria, no de una sanción arbitraria.
“El accionar violento de los gremios demuestra que no se trata de un reclamo legítimo, sino de una maniobra política que busca paralizar la gestión del hospital”, afirmaron voceros del centro pediátrico.
Testigos indicaron que los sindicalistas ingresaron al edificio con banderas y pancartas, reclamando la restitución de los montos descontados y una mesa de negociación inmediata. Durante la toma, varios empleados fueron impedidos de salir de sus oficinas, lo que generó preocupación entre el personal. Fuentes del hospital describieron la escena como “una situación de coerción que excede cualquier marco de protesta sindical”.
Las autoridades del Garrahan emitieron un comunicado en el que subrayaron que, a pesar del episodio, el hospital continúa funcionando con normalidad. “El presupuesto está garantizado, los bonos remunerativos se mantienen y las obras en curso, que superan los 30 mil millones de pesos, siguen adelante con financiamiento propio”, detallaron. Además, remarcaron que el hospital “es una institución al servicio de los niños y sus familias, no un espacio de militancia ni un botín gremial”.
Por su parte, los gremios justificaron su accionar señalando que la dirección “castiga a los trabajadores que se movilizan por mejoras salariales”, y exigieron la devolución inmediata de los descuentos. Sin embargo, desde el Consejo de Administración reiteraron que no cederán “ante presiones o actos de violencia” y que defenderán el prestigio institucional y el normal funcionamiento del centro de salud.
