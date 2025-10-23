La Industria cayó un tres por ciento en septiembre

Sector por sector

En septiembre los mejores desempeños de actividad lo registraron la refinación de petróleo y la producción de alimentos y bebidas. Por su parte, mencionaron que "dos de las ramas con crecimiento superior al promedio en la primera parte de 2025 mostraron un retroceso en la comparación con el año anterior", en referencia al sector de los minerales no metálicos y la industria automotriz.

En referencia al primer caso, destacaron que "el ligero avance de los despachos de cemento por el aporte de las ventas a granel, moderó la caída del bloque arrastrado por el retroceso de otros insumos".

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Mientras, explicaron que "la rama automotriz encadenó un trimestre de caída en la comparación interanual combinando en septiembre una contracción en la producción de automóviles con un avance en la de utilitarios". Sobre ese punto, explicaron que "la debilidad que ha mostrado la rama en los meses recientes responde al cese de la producción de modelos y la reconversión de las líneas de producción".

En el caso de la metalmecánica se observan caídas generalizadas, con la excepción de algunas plantas dedicadas a la maquinaria agrícola y autopartes. En lo que va del año, acumula una baja de 2,3% contra los primeros nueve meses del año pasado.

Finalmente, la rama de los químicos y plásticos registró una importante contracción en la comparación interanual "a partir del freno de actividades entre los químicos básicos, una baja en la producción de jabones y detergentes, y otra profunda caída en la producción de neumáticos".