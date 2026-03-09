La inflación bajó al 2,6% en la Ciudad tras derrumbe de estacionales y a pesar de fuertes subas
La inflación en CABA acumula un alza del 5,78% en los primeros dos meses de 2026 y del 32,4% en el último año.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró en febrero al 2,6% frente al 3,1% que marcó en enero, y acumuló un avance del 5,78% en apenas los dos primeros meses del año. De esta manera lainflación acumulada en los últimos 12 meses llegó al 32,4%.
Esta baja estuvo impulsada principalmente por el derrumbe de los precios de los "estacionales" y dibujó así, en el resultado general la fuerte suba de los precios de los regulados y de algunos alimentos.
En ese sentido la división que más subió fue la de "Viivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" que saltó un 5,9%, mientras que dentro de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" las carnes se dispararon un 7,3%.
Durante febrero los servicios aumentaron un 3% por sobre los bienes que avanzaron un 1,9%. "La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los medicamentos", informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).
Así, frente a la disparada de los regulados, la desaceleración del índice de inflación general se explica principalmente por la fuerte caída del 6,5% de los precios estacionales, principalmente por las bajas en los precios de los pasajes aéreos, las tarifas del alojamiento en hoteles y en los valores de los paquetes turísticos. Por otra parte, los regulados aumentaron 4,5%, por suba en las tarifas de electricidad y de gas por red, junto con subas de las cuotas de la medicina prepaga y en el boleto de colectivo.
En tanto "Alimentos y bebidas no alcohólicas" promedió un incremento de 2,9%, contribuyendo con 0,50 puntos porcentuales a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de "Carnes y derivados" (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en "Pan y cereales" (1,9%) y "Leche, productos lácteos y huevos" (1,8%). En sentido contrario, las caídas en "Frutas y verduras" (-2,1%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.
"Salud" registró una suba de 3,0% e incidió 0,27 puntos porcentuales, al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.
"Restaurantes y hoteles" aumentó 1,5%, con una incidencia de 0,18 puntos porcentuales, como resultado de los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las caídas en las tarifas de alojamiento por motivos turísticos contribuyeron a quitarle presión a esta división.
"Información y comunicación" subió 2,4% e incidió 0,14 puntos porcentuales, por subas en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil.
Consultada por Ámbito, la economista Rocío Bisang de GMA Capital, aseguró que "si bien la inflación de febrero para CABA fue inferior a la de enero, lo que de buenas a primeras luce positivo, es importante mirar el dato con cuidado. A diferencia de enero, en febrero los estacionales jugaron a favor y las bajas en servicios vinculados a turismo (pasajes de avion, hoteleria, etc.) y frutas y verduras contribuyeron a moderar la suba".
Y destacó que, como contrapunto, la núcleo escaló 0,9 puntos porcentuales y se ubicó en 3,1%, "principalmente impactado por carnes y los regulados aumentaron 4,5%, impulsados por las tarifas en el contexto del cambio de esquema de subsidios a la energía".
