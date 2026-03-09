La inflación bajó al 2,6% en la Ciudad tras derrumbe de estacionales y a pesar de fuertes subas

Así, frente a la disparada de los regulados, la desaceleración del índice de inflación general se explica principalmente por la fuerte caída del 6,5% de los precios estacionales, principalmente por las bajas en los precios de los pasajes aéreos, las tarifas del alojamiento en hoteles y en los valores de los paquetes turísticos. Por otra parte, los regulados aumentaron 4,5%, por suba en las tarifas de electricidad y de gas por red, junto con subas de las cuotas de la medicina prepaga y en el boleto de colectivo.

En tanto "Alimentos y bebidas no alcohólicas" promedió un incremento de 2,9%, contribuyendo con 0,50 puntos porcentuales a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de "Carnes y derivados" (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en "Pan y cereales" (1,9%) y "Leche, productos lácteos y huevos" (1,8%). En sentido contrario, las caídas en "Frutas y verduras" (-2,1%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

"Salud" registró una suba de 3,0% e incidió 0,27 puntos porcentuales, al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

"Restaurantes y hoteles" aumentó 1,5%, con una incidencia de 0,18 puntos porcentuales, como resultado de los incrementos en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Las caídas en las tarifas de alojamiento por motivos turísticos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

"Información y comunicación" subió 2,4% e incidió 0,14 puntos porcentuales, por subas en los valores de los servicios de comunicaciones agrupados y de telefonía móvil.

Consultada por Ámbito, la economista Rocío Bisang de GMA Capital, aseguró que "si bien la inflación de febrero para CABA fue inferior a la de enero, lo que de buenas a primeras luce positivo, es importante mirar el dato con cuidado. A diferencia de enero, en febrero los estacionales jugaron a favor y las bajas en servicios vinculados a turismo (pasajes de avion, hoteleria, etc.) y frutas y verduras contribuyeron a moderar la suba".

Y destacó que, como contrapunto, la núcleo escaló 0,9 puntos porcentuales y se ubicó en 3,1%, "principalmente impactado por carnes y los regulados aumentaron 4,5%, impulsados por las tarifas en el contexto del cambio de esquema de subsidios a la energía".

