Donald Trump: "El aumento del petróleo es un pequeño precio que debemos pagar"

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que la Casa Blanca no tiene planes de atacar directamente la infraestructura petrolera iraní, en contraste con los recientes bombardeos israelíes sobre depósitos de combustible en Teherán.

Wright sostuvo que las alteraciones en la oferta de crudo serán de corta duración y descartó un escenario de escasez energética en el hemisferio occidental. “En el peor de los casos, esto durará unas semanas, no meses”, afirmó Wright, al tiempo que agregó que la oferta mundial sigue siendo suficiente para abastecer la demanda. A pesar de ellos los precios del petróleo siguen subiendo.

bolsas mercados acciones wall street

En tanto las bolsas del mundo se hunden este lunes ante las evidencias de que la guerra en Medio Oriente, lejos de ser acotada tal como prometió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va camino a prolongarse en el tiempo y a extenderse a oros países. Los futuros de Wall Street anticipan nuevas bajas, mientras se dispara el petróleo, que volvió a superar los 100 dólares el barril, niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los mercados internacionales arrancaron la semana con fuertes señales de pánico financiero, en medio de la incertidumbre global provocada por la guerra en Medio Oriente y el creciente miedo por parte de los inversores de que el conflicto en Irán no terminará en tan solo unas semanas, como había planteado originalmente Trump.

aumento naftas

Los mercados asiáticos fueron los primeros en acusar el golpe. La situación generó especial preocupación en Japón, la cuarta economía del mundo, que además es el quinto mayor importador de crudo, con cerca del 95% de su abastecimiento proveniente de Medio Oriente.

El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó 5,24%, reflejando el nerviosismo de los inversores ante el riesgo de una escalada del conflicto y su impacto sobre el suministro energético mundial.

Ante este panorama, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi informó que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno. Según reportó la agencia Kyodo News, el gobierno evalúa liberar parte de esas reservas para estabilizar el mercado.