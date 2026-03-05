La UIA volvió a reclamarle al Gobierno bajar los decibeles en su avanzada anti empresaria

industria.jpg

En el marco de su violento discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Milei volvió a cargar contra los empresarios industriales y defendió la apertura comercial.

En esa línea, Rappallini, planteó: “No vamos a entrar en ningún tipo de debate sobre los dichos del Presidente, pero creemos que Argentina necesita recuperar la confianza, el respeto y el clima empresario para esta etapa que viene, y sobre todo el diálogo entre el sector público y el privado".

Ante la consulta si prevé alguna reunión con el Gobierno, Rappallini dijo que “es probable que tengamos un encuentro con el Presidente”. Y señaló que mantienen un contacto permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Industria, Pablo Lavigne.