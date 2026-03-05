La UIA volvió a reclamarle al Gobierno bajar los decibeles en su avanzada anti empresaria
El gobierno de Javier Milei no logra controlar la inflación que viene en alza desde hace 9 meses y busca convertir a los empresarios locales en el chivo expiatorio del fracaso del modelo económico.
El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió nuevamente este jueves a cruzar al gobierno de Javier Milei que, en medio del repunte de la inflación, la profundización de la recesión y de la destrucción de miles de empleos busca por todos los medios deslindar responsabilidades en el sector empresario. “Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado”, advirtió Rappallini tras la nueva avanzada del gobierno libertario. En ese marco el titular de la UIA volvió a reclamar por un alivio impositivo y reformas estructurales.
“La Argentina tiene pocas empresas y hay que trabajar para que haya más. Así que me parece que estar criticando el sector empresario no nos lleva a ningún camino”, aseguró en diálogo con radio Rivadavia.
Los industriales le volvieron a reclamar al Gobierno un cambio de reglas para sostener la competitividad del sector privado: alivio impositivo y reformas estructurales. “Nuestra preocupación es que seguimos viviendo con las distorsiones del pasado. Vemos que se abre la economía sin corregir las distorsiones del país, sin que las empresas locales puedan abrirse a ese desafío", puntualizó.
En ese sentido, Rappallini subrayó que es el Estado el que crea impuestos y no el sector industrial. “Somos sobrevivientes de un sistema que generó distorsiones en la economía“, deslizó. “En la Argentina, el 20% del PBI es la actividad industrial y, en la recaudación, es casi el 30%”, indicó.
Y agregó: “Vamos a seguir discutiendo para que se corrijan estas distorsiones y trabajar para que la mayoría de las empresas puedan ser parte de esta Argentina”.
En el marco de su violento discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Milei volvió a cargar contra los empresarios industriales y defendió la apertura comercial.
En esa línea, Rappallini, planteó: “No vamos a entrar en ningún tipo de debate sobre los dichos del Presidente, pero creemos que Argentina necesita recuperar la confianza, el respeto y el clima empresario para esta etapa que viene, y sobre todo el diálogo entre el sector público y el privado".
Ante la consulta si prevé alguna reunión con el Gobierno, Rappallini dijo que “es probable que tengamos un encuentro con el Presidente”. Y señaló que mantienen un contacto permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Industria, Pablo Lavigne.
