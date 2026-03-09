Feriado cambiario: cuatro días sin bancos ni venta de dólares para ganar aire ante la guerra en Medio Oriente

Este nombramiento, considerado un gesto de desafío ante los intensos bombardeos de EE.UU. e Israel, desplomó los mercados a nivel mundial y disparó el precio del crudo.

El barril de crudo Brent, de referencia internacional, rozó los 120 dólares este lunes, marcando un aumento del 65% desde que inició el conflicto armado.

Infraestructura energética bajo fuego

El encarecimiento del crudo no responde solo al cambio de liderazgo político, sino a los ataques directos contra la infraestructura energética de la región. Las fuerzas iraníes han atacado instalaciones clave en países vecinos:

Se reportó un incendio en una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos .

La única refinería de petróleo de Bahrein habría sido alcanzada por los ataques, enviando densas columnas de humo al cielo y forzando a la compañía estatal a declarar "fuerza mayor" para sus envíos de crudo.

Arabia Saudí afirmó haber interceptado múltiples drones que tenían como objetivo el enorme yacimiento petrolero de Shaybah.

Además, los ataques de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz paralizaron casi por completo el tránsito de buques petroleros en una ruta por donde circula la quinta parte de todo el petróleo del mundo.

Mientras el mundo observa con preocupación la posibilidad de que el nuevo líder iraní reactive el programa nuclear de Teherán para construir una bomba atómica, Argentina pone en pausa su sistema financiero esperando que, tras los feriados, el panorama global ofrezca algo más de certidumbre.