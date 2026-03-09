Feriado cambiario: cuatro días sin bancos ni venta de dólares para ganar aire ante la guerra en Medio Oriente
El conflicto disparó el precio del crudo tras la muerte del líder supremo de Irán. El feriado cambiario blindará las reservas con un fin de semana extralargo.
La escalada bélica en Medio Oriente ya comenzó a mostrar sus graves consecuencias en la economía argentina. En medio del tembladeral de los mercados mundiales por el recrudecimiento de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno tendrá aire gracias a un doble feriado cambiario y feriado bancario.
Aprovechando el calendario de feriados, el Ejecutivo tendrá un virtual "feriado cambiario" de cuatro días consecutivos. Al unir el fin de semana con el lunes 23 de marzo (declarado "Día no laborable con fines turísticos") y el martes 24 de marzo ("Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia"), el país vivirá casi media semana sin actividad bancaria ni bursátil oficial.
Durante este período de cuatro días ininterrumpidos, no habrá atención en las entidades financieras y estará completamente suspendida la venta de dólares oficiales. Esta maniobra de emergencia le otorga al Banco Central un valioso "aire" para reacomodar sus estrategias, evitar una fuga de divisas y frenar cualquier intento de corrida cambiaria impulsada por el pánico global.
El impacto de la guerra en el precio del petróleo
La decisión del Gobierno argentino se da en un contexto de extrema volatilidad internacional. Tras el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, luego de 37 años en el poder, la Asamblea de Expertos del país islámico nombró a su hijo, el clérigo de línea dura Mojtaba Jamenei (56), como su sucesor.
Este nombramiento, considerado un gesto de desafío ante los intensos bombardeos de EE.UU. e Israel, desplomó los mercados a nivel mundial y disparó el precio del crudo.
El barril de crudo Brent, de referencia internacional, rozó los 120 dólares este lunes, marcando un aumento del 65% desde que inició el conflicto armado.
Infraestructura energética bajo fuego
El encarecimiento del crudo no responde solo al cambio de liderazgo político, sino a los ataques directos contra la infraestructura energética de la región. Las fuerzas iraníes han atacado instalaciones clave en países vecinos:
-
Se reportó un incendio en una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos.
La única refinería de petróleo de Bahrein habría sido alcanzada por los ataques, enviando densas columnas de humo al cielo y forzando a la compañía estatal a declarar "fuerza mayor" para sus envíos de crudo.
Arabia Saudí afirmó haber interceptado múltiples drones que tenían como objetivo el enorme yacimiento petrolero de Shaybah.
Además, los ataques de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz paralizaron casi por completo el tránsito de buques petroleros en una ruta por donde circula la quinta parte de todo el petróleo del mundo.
Mientras el mundo observa con preocupación la posibilidad de que el nuevo líder iraní reactive el programa nuclear de Teherán para construir una bomba atómica, Argentina pone en pausa su sistema financiero esperando que, tras los feriados, el panorama global ofrezca algo más de certidumbre.
