Cuándo llega el tormentón triple que romperá el bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires

Lunes 16: Será el día más caluroso e inestable. La temperatura máxima alcanzará los 33 °C y la mínima será de 24 °C. Se pronostican tormentas eléctricas con un 50% de probabilidad (con una caída estimada de 3.8 mm de agua) y ráfagas de viento de hasta 43 km/h.