Cuándo llega el tormentón triple que romperá el bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires
Buenos Aires transita días estables y ventosos por un sistema de alta presión. Los datos anticipan aumento de la temperatura y tres días de tormentón.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores experimentan una fuerte estabilidad atmosférica. Según el análisis meteorológico, esta situación se debe a la influencia de un sistema estacionario de alta presión ubicado sobre el Océano Atlántico, que bloquea el ingreso de un tormentón.
El pronóstico para los próximos días
Durante esta semana, las condiciones no presentarán modificaciones significativas. Se mantendrán los vientos del este, con ráfagas que pueden alcanzar entre 40 y 50 km/h, y las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 26 °C.
El pronóstico marca el siguiente detalle:
Jueves 12 de marzo: Se espera un período de inestabilidad. Hay un 60% de probabilidad de lluvias débiles, con una caída estimada de 0.3 mm. La temperatura máxima será de 25 °C y la mínima de 20 °C.
Fin de semana: El sábado 14 estará mayormente nublado con una máxima de 27 °C, mientras que el domingo 15 el cielo estará despejado y la temperatura subirá hasta los 31 °C.
El fin del bloqueo y la llegada del tormentón triple
La ruptura del bloqueo atmosférico llegará a partir del lunes 16 de marzo, cuando se espera el ingreso de un frente de inestabilidad severa acompañado de un pico de calor.
Según las proyecciones meteorológicas oficiales, el escenario será el siguiente:
Lunes 16: Será el día más caluroso e inestable. La temperatura máxima alcanzará los 33 °C y la mínima será de 24 °C. Se pronostican tormentas eléctricas con un 50% de probabilidad (con una caída estimada de 3.8 mm de agua) y ráfagas de viento de hasta 43 km/h.
Martes 17: Las tormentas eléctricas continuarán con un 50% de probabilidad. La temperatura máxima comenzará a descender a 29 °C y la mínima se ubicará en 23 °C.
Miércoles 18: Persistirá el mal tiempo con tormentas eléctricas (50% de probabilidad) y la temperatura registrará una máxima de 26 °C y una mínima de 21 °C.
