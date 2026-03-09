Cómo impacta la disparada del petróleo en los planes de Javier Milei: inflación y Vaca Muerta, en la mira
Bancos internacionales ya habían advertido, cuando el barril de petróleo estaba en 80 dólares (hoy ya está en u$s100) que la economía argentina es una de las más frágiles a los coletazos de la guerra.
La política y economía libertarias avanzan por carriles divergentes. Mientras el gobierno de Javier Milei se anotó resonantes triunfos en la arena política durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, en la arena económica, que se suponía sería el fuerte del mandatario libertario, las dudas se apilan una sobre otra mientras que las certezas son cada vez menos.
A pesar de los denodados esfuerzos de los voceros libertarios por sostener un relato que se cae a pedazos, el estallido de la guerra en Medio Oriente tras la ofensiva contra Irán lanzada de manera unilateral por el tándem Trump-Netayahu, dejó al desnudo los límites del plan económico.
Ahora, la disparada del precio del barril de petróleo que ya se negocia en el mercado de futuros por encima de los 100 dólares, ante la perspectiva de un conflicto cada vez más extendido y prolongado en el tiempo, termina por echar por tierra el relato de la desinflación.
Ya era difícil sostenerla incluso antes de la guerra. Es que desde mayo del año pasado la inflación entró en una espiral ascendente que ya prometía extenderse en los próximos meses y que se espera se profundizará merced de las consecuencias de la guerra.
Ahora con la disparada del precio del petróleo, que llegó a tocar los 120 dólares y luego se estabilizó en torno a los 100 dólares, se prevé que la inflación seguirá en alza. Es que, tras la decisión del gobierno de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, de eliminar el denominado barril criollo que desanclaba el precio interno del petróleo del internacional, la disparada del barril se trasladará de manera a los surtidores de combustible. La intervención de YPF podría hacer que la suba no sea abrupta sino "en cuotas".
Así, se prevé que los precios de los combustibles suban en torno a un 15% de manera gradual, a razón del 2% o 3% semanal. En un país en el que casi el 90% de los bienes son transportados por camión, el traslado a precios de los fletes más caros presionará sobre la inflación. El impacto, se prevé, también se sentirá en las tarifas de gas y luz.
En la vereda de enfrente se encuentra Vaca Muerta que podría beneficiarse de un mayor flujo de inversiones merced del aumento del precio del barril del petróleo. Hoy la Argentina exporta petróleo lo que además tendrá un efecto positivo en la macroeconomía y la balanza comercial del país por mayor exportaciones ya no tanto por cantidades sino por precio. Este mayor flujo de dólares también podría presionar a la baja sobre un tipo de cambio ya atrasado, perjudicando así todavía más a la Industria en medio de la avalancha de importaciones que propugnan Milei y Caputo y que podría profundizarse aún más en un contexto de dólar bajo e inflación en alza.
Por eso hay quienes prevén que el Gobierno apele a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para amortiguar el impacto de la suba del barril de petróleo y mitigar así su efecto en la inflación. En ese sentido el titular de YPF, Horacio Marín, ya intentó llevar un poco de calma y aseguró días atrás que "no va a haber cimbronazos en el precio" de los combustibles. Admitió sin embargo que si el precio del barril permanece alto durante un tiempo prolongado, eso hará subir los valores locales que se pagan en surtidor.
La fragilidad de la Argentina
Seis bancos internacionales ya habían advertido la semana pasada sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en las economías de todo el mundo y ubicaron a la Argentina entre los países más frágiles a los coletazos inevitables que tendrá una prolongación en el tiempo del conflicto que abrieron Estados Unidos e Israel.
Aunque en sus informes el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America coindicen en señalar que, aunque el gobierno de Milei logrón avances en el orden fiscal y la reducción de la inercia inflacionaria (aunque hace 9 meses que viene en alza de manera ininterrumpida), que la economía argentina es una de las más frágiles del mundo y más expuestas a las consecuencias de la volatilidad internacional derivada de la guerra.
Entre estas fragilidades destacan el bajo nivel de reservas, un financiamiento externo costoso, el atraso cambiario y una inflación que sigue en niveles elevados.
Por caso, en un documento sobre vulnerabilidad de mercados emergentes ante shocks geopolíticos, el banco Wells Fargo colocó a la Argentina entre las economías con mayor exposición a una interrupción de flujos de capital. En ese sentido señaló que los países con bajas reservas internacionales y fuerte dependencia del financiamiento externo son los más sensibles a episodios de “sudden stop”, o sea, cuando los inversores se refugian en activos considerados seguros y reducen su exposición a mercados emergentes.
“La Argentina y Turquía aparecen entre los países con mayor vulnerabilidad ante ese escenario”, advierte el informe de Wells Fargo.
Un diagnóstico similar hicieron el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays y Bank of America, que advirtieron que los países con fundamentos externos más frágiles suelen ser los que enfrentan mayores correcciones cuando se intensifica la incertidumbre global. En ese marco, los analistas remarcaron que la economía argentina aún depende de la reconstrucción de reservas y de la normalización del mercado cambiario para reducir su vulnerabilidad externa.
En el informe del Citi se advierte que una escalada del conflicto podría impulsar el precio del petróleo Brent hacia la zona de los 80 dólares (hoy ya está en 100 dólares), especialmente si la tensión geopolítica se prolonga. Para la entidad, el impacto no depende únicamente del salto inicial del crudo, sino de la duración del shock energético. “El riesgo es que las crisis petroleras desanclen las expectativas de inflación interna en los mercados emergentes”, señaló el banco.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario