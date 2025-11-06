¿Se acabó la euforia? Los bonos y las acciones argentinas caen hasta 5,7% en Wall Street

El S&P Merval retrocede 0,1% en pesos a 3.045.909,88 puntos, en tanto que su contraparte en dólares pierde 0,5% a 2.028,73 puntos. Se trata de la tercera rueda consecutiva que el índice bursátil desciende en moneda local.

Los papeles operan con mayoría de subas, liderados por Sociedad Comercial del Plata (+4,5%); Transener (+2,5%); Bolsas y Mercados Argentinos (+1,9%).

Dólar

Los dólares financieros operan con leve alza en una rueda marcada por el feriado bancario, mientras que el dólar blue retrocede por segunda rueda consecutiva y se posiciona como el más barato del mercado.

El dólar oficial viene de días de mayor estabilidad, sin embargo este jueves no hay operaciones en el tramo mayorista ni minorista por el Día del Bancario. Por eso, la atención está en los dólares financieros, que operan con un bajo volumen.

En ese sentido, cobra cada vez más importancia la capacidad del gobierno para acumular reservas, ya que logró alejarse levemente del techo de la banda cambiaria.

dolar.jpg

El dólar MEP sube 0,01% a $1478,90, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza 0,8% a $1506,73. En tanto, el dólar blue cae a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Por su parte, el tipo de cambio "que nunca duerme", el dólar cripto, retrocede 0,6% hasta los $1.482,07, de acuerdo a Bitso. Mientras, el dólar Bitcoin, el tipo de cambio implícito en la compra y venta de esa criptomoneda, cotiza a $1.490,68.

En el tramo del dólar futuro se registraron pocas operaciones. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.466 y que en diciembre lo hará a los $1.500.

mercados acciones merval.jpg

El pasado miércoles, el dólar minorista cerró a $1.476,48 para la venta según el promedio del Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) lo hizo $1.475 para la venta, mientras que el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,5.

A nivel mayorista, el tipo de cambio se mantiene fijo en $1.452, luego de que el pasado miércoles bajara cayera más de 0,1%. De esa manera, se encuentra a 3,2% del extremo superior del esquema de bandas, que este jueves sería de $1.499.