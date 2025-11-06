ANSES: cómo cobrar un bono de hasta $340.000 en noviembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes pueden cobrar $336.000 en noviembre
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán con aumento y el monto pasará a ser de $119.691, aunque ANSES retendrá el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH, requisito indispensable para acceder al pago completo.
Además, quienes sean beneficiarios de la Tarjeta Alimentar recibirán un adicional de $52.250, según corresponda al grupo familiar.
El monto total de $336.072 se compone pago acumulado de noviembre surge de la combinación de tres beneficios que pueden cobrarse de manera conjunta:
- AUH mensual: $95.752,80
- Tarjeta Alimentar: $52.250
- Monto retenido por Libreta AUH (anual): $188.069,40
Total por hijo: $336.072,20
Este monto se acredita en las cuentas correspondientes de cada titular, de acuerdo con el cronograma de pagos habitual de ANSES.
Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el monto retenido
La Libreta AUH es un documento obligatorio que permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo acceder al 20% retenido mensualmente por ANSES. Para hacerlo, se deben acreditar los controles médicos, la asistencia escolar y el calendario de vacunación del menor a cargo.
Pasos para presentar la Libreta AUH:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Acceder a la sección “Hijos” → “Libreta AUH”.
- Verificar los datos personales y seleccionar “Generar Libreta AUH”.
- Imprimir la libreta y llevarla al centro educativo, de salud o vacunación correspondiente para completar las certificaciones.
- Subir la foto clara y legible del documento (no debe superar los 3 MB) en la misma sección de Mi ANSES.
