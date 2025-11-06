ANSES: cómo cobrar un bono de hasta $340.000 en noviembre

AUH mensual: $95.752,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Monto retenido por Libreta AUH (anual): $188.069,40

Total por hijo: $336.072,20

Este monto se acredita en las cuentas correspondientes de cada titular, de acuerdo con el cronograma de pagos habitual de ANSES.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el monto retenido

La Libreta AUH es un documento obligatorio que permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo acceder al 20% retenido mensualmente por ANSES. Para hacerlo, se deben acreditar los controles médicos, la asistencia escolar y el calendario de vacunación del menor a cargo.

Pasos para presentar la Libreta AUH: