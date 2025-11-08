ANSES: el monto confirmado para Volver al Trabajo en noviembre 2025

Cómo tramitar Volver al Trabajo

El tramite para solicitar el pago del plan Volver al Trabajo se puede llevar a cabo en las plataformas de Mi ANSES o Mi Argentina.

Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.

Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.

Ir a la sección “Mis cobros”.

Comprobar si en el listado aparece "Volver al Trabajo" como prestación activa.

Con el mismo procedimiento se puede consultar la fecha y lugar de cobro.

Monto del plan Volver al Trabajo

ANSES confirmó que los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 en octubre.

El pago se realizará en el quinto día hábil del mes, que este año se trata del viernes 7 de noviembre, y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.