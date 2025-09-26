Los nuevos beneficios de ANSES para las empleadas domésticas

A pocos días del comienzo de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) enfoca todos sus cañones al décimo mes del año, con diferentes anuncios y noticias que comenzó a publicar hace algunas semanas atrás. El primer reporte fue hace algunas semanas, cuando comunicó un incremento del 1,9% en cada una de sus prestaciones luego de conocerse la inflación de agosto.