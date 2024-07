Luis Caputo confirmó que la inflación de junio se aceleró y estará levemente por debajo del 5%

El ex funcionario de Mauricio Macri aseguró además que avanza en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y espera que antes de fin de año lleguen "fondos frescos" desde ese organismo para fortalecer las reservas.

"El FMI recibió con beneplácito el nuevo programa monetario y lo aprobó en 48 horas", señaló el ministro de Economía y confirmó que "estamos empezando hablar del nuevo acuerdo, pensar (en llegar a un acuerdo) en septiembre es mucho, pero seguro este año. El nuevo programa supone fondos frescos", aunque no se aventuró a adelantar montos ya que "todavía no hemos llegado a ese plano".

Caputo además brindó además, en diálogo con Radio Mitre, nuevas definiciones sobre la política monetaria, en las que profundizó sobre lo que ocurrirá cuando se avance en la competencia de monedas, idea que desplazó definitivamente a concepto de dolarización.

"En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer por un problema de escasez. La base monetaria amplia es la oferta total de pesos, es el total de los pasivos del Banco Central. Y por otro lado tenés la base monetaria común que es el dinero circulante más los encajes. Es de alguna manera la demanda de dinero, los pesos que vos querés tener en el bolsillo. Cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta vos no querés tener ni un peso porque se te desvaloriza. La demanda de dinero colapsa. Es un poco el escenario que había antes. Ahora, estamos en una situación en la que la demanda de pesos se está recuperando. Que suba la base monetaria es lo que nosotros queremos ver. Si antes tenías 1000 pesos en el bolsillo, ahora vas a querer tener 10.000. Esos pesos que vos tenés ahora, el BCRA ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos, es decir, no es emisión. Que suba la base es positivo, no negativo", dijo.

Luis Caputo y el cepo

El ministro de Economía insistió además en que no devaluará el peso y volvió a referirse a una eventual salida del cepo cambiario. "Antes que salir rápido del cepo, hay que hacerlo bien”, advirtió y reiteró que el país está en una “etapa de recuperación, se salió de terapia intensiva sin romper contratos”.

“No queremos salir rápido (del cepo), si hubiéramos salido rápido, en diciembre, hubiera sido un espanto, una catástrofe, acá no hay que salir rápido, hay que salir bien”, insistió y aseguró que “están dadas las condiciones para que la recuperación se acelere”.

Señaló además que "no es bueno ponerle fecha a la salida del cepo. En ese caso los actores especularían, lo que le jugaría en contra al país y perjudicaría la medida, por eso, justamente, la decisión es ir haciéndolo gradualmente, lo que hará que se salga de una manera mucho más prolija, con una brecha que sea mucho más baja”.

En cuanto a una eventual devaluación, Caputo advirtió: "vamos a acabar con la conducta de creer que se gana competitividad devaluando, lo que genera mayor pobreza, sino bajando impuestos, siendo más competitivos con la reducción del costo argentino”.