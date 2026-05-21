El FMI tratará hoy la revisión del acuerdo para destrabar el giro de 1.000 millones de dólares

También remarcó el equilibrio presupuestario que defiende el gobierno de Javier Milei al señalar que “las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero”.

Para el FMI este ancla fiscal “es algo que consideramos crítico para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica”.

Además, Kozack recordó que “Argentina ha visto una reducción importante en las tasas de pobreza, que ahora están por debajo del 30%, un mínimo en siete años”.

Adelantó que, como es norma en el organismo, “después de la reunión del directorio, se publicarán los documentos habituales, tanto un comunicado de prensa como, por supuesto, el informe del staff que contendrá muchos de los detalles que están buscando”.