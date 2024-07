El vaticinio de Luis Caputo sobre la inflación de julio

En este contexto, Caputo adelantó que el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a este mes será el más bajo en lo que va del 2024: "Lo más difícil ya se hizo y hoy tenemos superávit fiscal, cuasi fiscal y energético y hay créditos hipotecarios. Julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año y la economía está empezando a crecer", aseguró.

Además, explicó que la velocidad de la recuperación de la economía dependerá de la confianza de la población y del sector privado en el programa libertario y ratificó que el Gobierno garantizará el orden macroeconómico y que el Impuesto País bajará 10 puntos en septiembre.

Del encuentro participaron representantes de Grupo IEB, Allaria, Max Capital, Grupo SBS, Alchemy Valores, PPI, Latin Securities, Cohen Aliados Financieros, Balanz Capital, Adcap Grupo Financiero, Cocos, Bull Market Securities, Consultatio Financial Services, IOL, INVIU, Puente Argentina y BAVSA.

La insólita promesa de Javier Milei si la inflación llega a cero

Mientras las medidas económicas recesivas atacan a la clase media en Argentina, el presidente Javier Milei se entusiasma con la idea de reducir la inflación a cero a cualquier costo. De hecho, en un nuevo intercambio que tuvo este viernes con los internautas de X (antes Twitter), el primer mandatario se animó a arrojar una especie de promesa en caso de que eso suceda.

Inicialmente, lanzó un tuit dando aviso que tenía un rato disponible para responder hasta las 21.30. Tras esto, varios de sus seguidores comenzaron a escribirle y a desearle un feliz día del amigo. Pero uno de los mensajes llamó la atención en gran manera, especialmente, por la respuesta del jefe de Estado.

"¿Hacemos un MEGA acto el día que la inflación dé 0?", preguntó un libertario, a lo que Milei respondió: "Ganas no me faltarían... es más, me arriesgo a cantar 3 temas", lanzó, obteniendo miles de likes y generando todo tipo de comentarios.