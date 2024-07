Martín Guzmán en C5N sostuvo que el modelo de Javier Milei "está agotado"

"Tenemos un gobierno que es amigable con los mercados y no amigable con los jubilados, con la clase media, con quienes están en situación de vulnerabilidad", lamentó Guzmán, pero aclaró que en los últimos días, con el reclamo por una devaluación por parte de los mercados, demostraron que "no hay amigos sino intereses" y que "le corrieron el arco al Gobierno".

En esta línea, el exfuncionario sostuvo que las medidas de Caputo "profundizan la recesión" y aseguró que "el nuevo esquema de política monetaria hará mucho daño y agudizará la caída".

"Esto ya lo hemos vivido, también lo viví en otros tiempos. Y cuando el presidente no decide, lo que hay es problemas. Y acá el mercado le dijo 'mirá, ya hiciste todo este ajuste, los jubilados ya sufrieron lo que sufrieron, ahora tenés que salir del cepo'. Y mientras no se tome una definición, hay mucha incertidumbre", relató Guzmán.

Embed - MARTÍN GUZMÁN advirtió sobre las nuevas MEDIDAS ECONÓMICAS: "PROFUNDIZAN la RECESIÓN"

Para Guzmán, el anuncio del Gobierno "lo que le está diciendo a la gente es, al contrario de lo que decía Milei de que si aprobaban la ley Bases la economía se iba a ir para arriba, bueno, ahora no. Ahora vas a tener una recesión más grande".

"Lo que nos dice el Gobierno es que vamos a estar peor por más tiempo", advirtió el exministro, e insistió que el mercado "le dice al Gobierno 'no te entiendiendo, el problema está en otro lado, esto no me gusta'. Y al final, lo que vemos es la demostración de que esto a la Argentina no le sirve".

Respecto a la eliminación del Impuesto PAIS que prometió Caputo este miércoles, Guzmán aseguró que "no van a bajarlo, por ahora", de acuerdo a lo que comunicó el propio ministro en la conferencia del viernes.