La hija de Maru Botana, en el ojo de la tormenta: mostró su look para un casamiento y recibió duras críticas
Sofía Solá compartió con entusiasmo su outfit elegido a último momento, pero la reacción de los usuarios fue lapidaria.
La exposición en redes sociales volvió a convertirse en un arma de doble filo para Sofía Solá, quien quedó en el centro de la polémica tras publicar un video mostrando el look que eligió para asistir a un casamiento. Lo que comenzó como un contenido espontáneo terminó generando una fuerte ola de comentarios negativos.
A través de su cuenta, la joven se mostró entusiasmada con la elección de su outfit, que según contó armó en muy poco tiempo. Con un tono relajado y confiado, decidió compartir el resultado con sus seguidores antes de asistir al evento, convencida de que su propuesta iba a sorprender. "Chicos, me siento súper diosa. Les voy a mostrar lo que me voy a poner. Se van a quedar heladas. Decidí pensar el outfit a último momento. Lo conseguí en 20 minutos. Oh my fucking God!", expresó en el video que rápidamente comenzó a viralizarse.
Sin embargo, la repercusión estuvo lejos de lo que esperaba. En lugar de elogios, el posteo se llenó de críticas por parte de usuarios que cuestionaron tanto la elección del vestuario como su actitud frente a cámara. En cuestión de horas, la publicación acumuló una gran cantidad de mensajes con un tono marcadamente negativo.
"¿Por qué no se pone un vestido de última de alguna marca famosa y no esa porquería ordinaria?", "No sé si es peor cómo habla, que se le ve el bombachon, que fue de blanco a un casamiento, o que ella cree que es lindo", "Un guiso de lentejas y va…", "Los invitados no pueden ir de blanco pero en fin...", "Yo quiero saber, ¿cuánto le cobraron eso?", fueron algunos de los mensajes que más repercusión generaron.
Una vez más, el episodio pone en evidencia el nivel de exigencia y exposición al que están sometidas las figuras en redes sociales, donde cada publicación puede desatar tanto apoyo como críticas despiadadas en cuestión de minutos.
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