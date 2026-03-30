La hija de Maru Botana, en el ojo de la tormenta: mostró su look para un casamiento y recibió duras críticas

A través de su cuenta, la joven se mostró entusiasmada con la elección de su outfit, que según contó armó en muy poco tiempo. Con un tono relajado y confiado, decidió compartir el resultado con sus seguidores antes de asistir al evento, convencida de que su propuesta iba a sorprender. "Chicos, me siento súper diosa. Les voy a mostrar lo que me voy a poner. Se van a quedar heladas. Decidí pensar el outfit a último momento. Lo conseguí en 20 minutos. Oh my fucking God!", expresó en el video que rápidamente comenzó a viralizarse.