La mohína foto que nadie quería ver de Lionel Messi rompió el corazón de los argentinos en las redes sociales

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Es el retrato de -posiblemente- el último entrenamiento de Lionel Messi en el predio de Ezeiza con la Selección Argentina.



Ufff. pic.twitter.com/0O6TxYkLzY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 30, 2026

En esa misma línea se expresó el entrenador Lionel Scaloni, quien evitó presionar al capitán y dejó en claro que la decisión será exclusivamente suya: “Es una pregunta para él. Yo no tengo que responder. Ya saben lo que pienso. Yo quiero que esté, pero es él el que decide. Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos ningún apuro. Esperemos que diga que sí”.