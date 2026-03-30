La mohína foto que nadie quería ver de Lionel Messi rompió el corazón de los argentinos en las redes sociales
La Selección argentina ultima detalles para su amistoso ante Zambia, mientras una imagen del capitán encendió la nostalgia de los hinchas.
La Selección Argentina completó su último entrenamiento antes del amistoso frente a Zambia, que se jugará este martes en la Bombonera. En una jornada cargada de expectativa, Lionel Messi participó con normalidad de los trabajos y todo indica que será titular en un encuentro que también funcionará como despedida del equipo ante el público, a poco más de dos meses del inicio del Mundial.
Tras la práctica, una imagen capturada por el fotógrafo Manuel Cortina se volvió viral en redes sociales. En la postal se lo ve al capitán en soledad, rodeado de pelotas, en una escena que rápidamente generó una ola de comentarios cargados de melancolía. El propio autor acompañó la publicación con una frase que impactó a los fanáticos: "Posiblemente, el ultimo entrenamiento de Lionel Messi en el predio de Ezeiza".
La incertidumbre sobre el futuro del rosarino en la Selección sigue latente. El actual jugador del Inter Miami aún no confirmó si formará parte de la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su presencia dependerá, según ha manifestado en distintas ocasiones, de cómo responda físicamente en los próximos meses.
En esa misma línea se expresó el entrenador Lionel Scaloni, quien evitó presionar al capitán y dejó en claro que la decisión será exclusivamente suya: “Es una pregunta para él. Yo no tengo que responder. Ya saben lo que pienso. Yo quiero que esté, pero es él el que decide. Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos ningún apuro. Esperemos que diga que sí”.
Más allá del Mundial, también sobrevuela la posibilidad de un cierre definitivo del ciclo de Messi con la Albiceleste. Aunque nadie quiere ponerle fecha a ese momento, la emoción empieza a hacerse presente entre los hinchas, que este martes colmarán la Bombonera no solo para alentar al equipo, sino también para acompañar, quizás, uno de los últimos capítulos del ídolo con la camiseta argentina.
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