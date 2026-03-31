Tras los nuevos aumentos en las tarifas de gas, las de la luz subirán otro 2,4% en abril

En el caso de Edesur, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense, el nuevo esquema surge de esa fórmula de actualización. El objetivo oficial es sostener en términos reales la remuneración de las distribuidoras durante el período tarifario de cinco años.

inflación

Por su parte, Edenor, que opera en el noroeste del Gran Buenos Aires y parte de la Capital Federal, aplicará un incremento levemente superior.

Las subas impactarán tanto en usuarios con subsidios como sin ellos, y también alcanzarán a los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) incluidos en el listado definido por el Ministerio de Turismo y Deportes.