Tras los nuevos aumentos en las tarifas de gas, las de la luz subirán otro 2,4% en abril
Los aumentos de las tarifas energéticas van a la par de la quita de subsidios en un movimiento de pinzas que afecta especialmente a los hogares de clase media.
Apenas un día después de los aumentos en las tarifas de gas, el gobierno de Javier Milei aprobó este martes las nuevas subas en los cuadros tarifarios para el servicio eléctrico que comenzarán a regir desde el 1° de abril. Así quedó plasmado en una veintena de Resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicadas hoy con la firma del titular de dicho organismo, Néstor Marcelo Lamboglia.
Las subas alcanza tanto a usuarios residenciales, comerciales e industriales y van desde 1,8% en Edesur y hasta 2,4% en Edenor, de acuerdo con lo establecido en la normativa oficial.
La actualización llega apenas un día después de la validación de nuevos cuadros tarifarios para el gas y se enmarca en la emergencia energética declarada por el gobierno libertario apenas asumió en diciembre de 2023. En ese contexto, el Ejecutivo consideró necesario avanzar con la recomposición de los precios relativos de la economía, incluyendo las tarifas de servicios públicos que vienen subiendo a un ritmo mucho mayor a la inflación.
A la par de las subas de las tarifas el gobierno de Milei avanzó en la quita de subsidios en un movimiento de pinzas que afectó especialmente a las familias de clase media que deben destinar cada vez más una mayor porción de sus ingresos al pago de los servicios básicos.
Según se detalla en las resoluciones del ENRE, los ajustes responden a los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales, junto con la aplicación de indicadores como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el caso de Edesur, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense, el nuevo esquema surge de esa fórmula de actualización. El objetivo oficial es sostener en términos reales la remuneración de las distribuidoras durante el período tarifario de cinco años.
Por su parte, Edenor, que opera en el noroeste del Gran Buenos Aires y parte de la Capital Federal, aplicará un incremento levemente superior.
Las subas impactarán tanto en usuarios con subsidios como sin ellos, y también alcanzarán a los Clubes de Barrio y de Pueblo (CdByP) incluidos en el listado definido por el Ministerio de Turismo y Deportes.
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