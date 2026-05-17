Quedan días para el próximo feriado de mayo: a quiénes beneficia
Tras el fin de semana largo por el Día del Trabajador, muchos argentinos volverán a tener un descanso extra antes de la llegada del feriado del 25 de Mayo.
Los feriados vuelven a generar expectativa en mayo, ya que un grupo de trabajadores de distintas localidades bonaerenses podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo después del descanso por el Día del Trabajador. Durante la tercera semana del mes, habrá tres días consecutivos sin actividad para miles de argentinos.
Luego de un abril con pocos asuetos nacionales y antes de la llegada del fin de semana largo del 25 de Mayo, esta fecha aparece como una oportunidad ideal para hacer una escapada corta o aprovechar unos días de descanso extra. Así, los feriados de mayo continúan ofreciendo alivio en medio de la rutina laboral antes de que termine el otoño.
Los motivos del feriado del 18 de mayo
En esta oportunidad, los feriados no alcanzarán a todo el país, sino únicamente a determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de trabajadores tendrá una jornada especial de descanso. La medida beneficiará tanto al sector público como a algunos empleados privados que reciban autorización de sus empleadores.
Aunque el asueto figura para el martes 12 de mayo, existe la posibilidad de que se traslade al lunes 11 para conformar un nuevo fin de semana largo de tres días. Las localidades alcanzadas por esta disposición son:
- Inés Indart, partido de Salto.
- Vicente Casares, partido de Cañuelas.
El motivo del cese de actividades está vinculado a los aniversarios fundacionales de ambas localidades bonaerenses. De concretarse el cambio de fecha, los vecinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo ideal para descansar o realizar una escapada corta antes de la llegada del invierno.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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