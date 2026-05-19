Javier Milei podría decretar un feriado por el debut de Argentina en el Mundial 2026 con un súbito cambio
El calendario se definió antes del fixture del Mundial 2026. La chance de mover uno de los feriados para ver a la Selección Argentina depende de Javier Milei.
La enorme expectativa por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse en todo el país. Mientras los hinchas analizan detalladamente el fixture para no perderse los partidos de la Selección Argentina, surgió la posibilidad de una modificación de último momento en el esquema de feriados nacionales tras un decreto de Javier Milei.
Qué debe decidir Javier Milei sobre el próximo feriado
El decreto oficial que estableció el calendario anual de descanso fue firmado y publicado mucho antes de que se realizara el sorteo y se conociera el fixture oficial del torneo. Ante este evidente desfase, existe la posibilidad legal de mover el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (pautado originalmente para el miércoles 17 de junio) al martes 16 de junio, facilitando a los hinchas el seguimiento de la Selección Argentina.
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La decisión de aplicar esta excepción histórica está exclusivamente en manos del presidente Javier Milei. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que, por el momento, esta esperada modificación no se encuentra en la agenda inmediata del Gobierno nacional, por lo que los hinchas deberán aguardar un anuncio oficial en las próximas semanas.
Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026
El vigente campeón del mundo hará su ansiado estreno en la máxima cita futbolística durante la fase de grupos del Grupo J.
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Fecha: Martes 16 de junio de 2026.
Hora: 22:00 (hora argentina).
Rival: Argelia.
Nota: Si el Gobierno avanza con el decreto, los argentinos tendrían el día libre para palpitar la previa y disfrutar del debut sin compromisos laborales al día siguiente.
Qué feriados coinciden con el Mundial 2026
La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Durante ese lapso de alta competencia deportiva, la grilla oficial argentina contempla cuatro días festivos (siempre y cuando no haya modificaciones de último momento):
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Lunes 15 de junio: Feriado trasladable por Güemes.
Sábado 20 de junio: Feriado inamovible por el Día de la Bandera.
Jueves 9 de julio: Feriado inamovible por la Independencia.
Viernes 10 de julio: Feriado puente con fines turísticos.
Qué partidos se disputarán durante los feriados de 2026
Para los fanáticos del fútbol que planean aprovechar los feriados mirando la Copa del Mundo en casa, la agenda de partidos programados para esos días es muy atractiva:
Lunes 15 de junio (Fase de Grupos):
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13:00 hs - España vs. Cabo Verde (Grupo H)
16:00 hs - Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
19:00 hs - Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
22:00 hs - Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)
Sábado 20 de junio (Fase de Grupos):
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00:00 hs - Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
14:00 hs - Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
17:00 hs - Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
21:00 hs - Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
Jueves 9 de julio:
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17:00 hs - Partido correspondiente a los Cuartos de final.
Viernes 10 de julio:
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16:00 hs - Partido correspondiente a los Cuartos de final.
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