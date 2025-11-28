Otro golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que llegan en diciembre

Pasaje del subte

En territorio porteño también subirá la tarifa del subte, con un pasaje que pasará a costar $1.207 en diciembre; el Premetro, en tanto, saldrá $422,36.

Boleto de colectivos en PBA

A partir del primer día de diciembre, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 14,4%, pasando a $655,61 el recorrido mínimo hasta 3 kilómetros; $730,42 hasta 6 kilómetros; $786,61 hasta 12 kilómetros, y $842,93 hasta 27 kilómetros. Vale advertir que las nuevas tarifas aplicarán en las líneas numeradas del 200 en adelante.

Telefonía

Según anticiparon las compañías de telefonía móvil, a partir de los primeros días de diciembre aplicarán un nuevo ajuste a sus tarifas, con un incremento llegará hasta 4%, según la operadora.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,3% y 2,4% en diciembre, aplicando a los copagos, cuyos detalles pueden consultarse a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).