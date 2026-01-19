La buena noticia que recibió la abogada argentina detenida en Brasil por hacer gestos racistas

Por su parte, el Dr. Robles cuestionó con dureza la proporcionalidad de las medidas adoptadas. “La idea es tratar de morigerar la medida cautelar, ya que es muy intensa y no se contextualiza todo lo que sucedió realmente”, sostuvo. En esa línea, remarcó que la acusación surge de una denuncia unilateral y que, según su versión, no se le habría garantizado plenamente el derecho a defensa antes de imponerle restricciones tan severas.

El abogado también apuntó a las circunstancias del hecho denunciado y sostuvo que su defendida se presentó voluntariamente ante la comisaría cuando tomó conocimiento de la acusación. Desde la defensa insistirán en que Páez cuenta con arraigo comprobado en la Argentina y que podría continuar el proceso judicial cumpliendo con las comparecencias de manera virtual, sin necesidad de permanecer retenida en Brasil.