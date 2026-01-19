La buena noticia que recibió la abogada argentina detenida en Brasil por hacer gestos racistas
Agostina Páez continúa demorada en Río de Janeiro tras un incidente ocurrido a la salida de un boliche. No puede regresar al país y será asistida por la representación diplomática.
La situación judicial de Agostina Páez mantiene en vilo a su entorno familiar y profesional en la Argentina. La abogada oriunda de Santiago del Estero permanece demorada en Brasil luego de haber sido acusada de racismo tras un confuso episodio ocurrido a la salida de un boliche en Río de Janeiro.
En las últimas horas se confirmó que este lunes será recibida por el cónsul argentino, en un intento por avanzar en su defensa y obtener asistencia legal en territorio brasileño. Páez se encuentra actualmente inhabilitada para regresar a la Argentina, una restricción que forma parte de las medidas dispuestas por la Justicia local mientras avanza la investigación.
Según trascendió, la joven será atendida en la sede consular argentina en Río de Janeiro, donde se le asignará un abogado defensor que la represente formalmente en la audiencia prevista ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de la capital carioca, magistrado a cargo de la causa.
Allí se detalla que la abogada también cuenta con el acompañamiento del Dr. Sebastián Robles, letrado que la asiste desde Santiago del Estero y que participará de la reunión a través de plataformas virtuales. Desde la defensa anticiparon que el principal objetivo será solicitar una morigeración de las medidas cautelares impuestas, las cuales consideran excesivas en relación con los hechos denunciados.
“Por ahora no tengo ninguna novedad, solo mañana a las 10 de la mañana voy al consulado y ahí veremos el abogado que me representará aquí”, explicó Páez en declaraciones al medio santiagueño. Además, confirmó que tras la reunión diplomática deberá trasladarse a una sede judicial brasileña para que se efectivice la colocación de una tobillera electrónica, uno de los puntos que más preocupación genera en su entorno.
Por su parte, el Dr. Robles cuestionó con dureza la proporcionalidad de las medidas adoptadas. “La idea es tratar de morigerar la medida cautelar, ya que es muy intensa y no se contextualiza todo lo que sucedió realmente”, sostuvo. En esa línea, remarcó que la acusación surge de una denuncia unilateral y que, según su versión, no se le habría garantizado plenamente el derecho a defensa antes de imponerle restricciones tan severas.
El abogado también apuntó a las circunstancias del hecho denunciado y sostuvo que su defendida se presentó voluntariamente ante la comisaría cuando tomó conocimiento de la acusación. Desde la defensa insistirán en que Páez cuenta con arraigo comprobado en la Argentina y que podría continuar el proceso judicial cumpliendo con las comparecencias de manera virtual, sin necesidad de permanecer retenida en Brasil.
