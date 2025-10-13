El dólar vuelve a caer, los futuros se hunden hasta 6% y los ADRs se disparan hasta 8%

El mercado local, en tanto, está a la espera de cómo actuará los próximos días el Tesoro de los Estados Unidos dentro de las bandas cambiarias. Con la convicción de que éstas se mantendrán hasta las elecciones generales del 26 de octubre, no se descarta que haya un período de "pax cambiaria".

En ese marco, los futuros de dólar se hunden hasta 6,4% para los contratos de marzo de 2026, que lo ubican en 1.588 pesos; mientras que el valor a fin de año cae ahora a 1.485 pesos. El dólar MEP cae 1,4% a 1414,22 pesos, mientras que el CCL, con limitaciones en su operación, se ubica a 1434,58 pesos.

dolar.jpg El dólar vuela en los mercados argentinos.

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben. Cabe recordar que el mercado de bonos estadounidense permanece cerrado, por lo que no habrá movimientos en los soberanos ni en el riesgo país. En cambio, la plaza local opera con normalidad tras el feriado del viernes y la primera intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario.

Los ADRs argentinos operan con subas de hasta 8% encabezados por Edenor, Grupo Supervielle (7,6%), Central Puerto (6,5%), Loma Negra (3,7%) y Pampa Energía (4,08%). En tanto, la bolsa local cae 1%.