Pensión por Discapacidad: ANSES anunció el nuevo monto de septiembre

Monto de la pensión por discapacidad en septiembre 2025

Las PNC por Invalidez recibirán un 1,9% de incremento en el noveno mes del año. La formula de movilidad comprendida en este decreto busca que los sectores más vulnerables no pierdan tanto poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, los titulares de esta prestación podrán acceder al bono extraordinario de $70.000. Por lo tanto, la Pensión No Contributiva por Invalidez es de $224.194,02 y sumando el bono, queda en $294.194,02.