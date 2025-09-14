ANSES confirmó un aumento clave en la jubilación de octubre
Este ajuste se dio a conocer luego que el INDEC anunciará la inflación de agosto. Alivio para el bolsillo de los más necesitados. Los detalles en la nota.
La semana concluyó con una bocanada de aire fresco para los beneficiarios de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Desde jubilados hasta pensionados, estos recibirán los haberes de octubre con un incremento luego de que conocerse la inflación de agosto.
Hace algunas horas atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comunicó que la inflación del octavo mes del año fue del 1,9%, el mismo porcentaje que julio. De esta manera, y debido a la Ley de Movilidad, los haberes de ANSES se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De cuánto es el aumento para jubilados
El INDEC informó que la inflación de agosto llegó al 1,9%, mientras que en términos interanuales se ubicó en 33,6%. Como consecuencia, la jubilación mínima tendrá un ajuste que la llevará a $326.362. Si además se suma el bono de $70.000, el total a percibir por los beneficiarios alcanzaría los $396.200.
Cuánto será el monto mínimo en octubre
A partir de octubre, la jubilación mínima se ajustará para ubicarse cerca de los $326.362. Este aumento responde al sistema de la Ley de Movilidad, que busca proteger los ingresos de las personas más vulnerables económicamente.
Gracias a esta normativa, los haberes se actualizan periódicamente tomando en cuenta la inflación, asegurando que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente a la escalada de precios.
Por otro lado, durante las próximas semanas se conocerá el calendario de pagos para el décimo mes del año, que será según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto procedimiento es habitual en el organismo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario