ANSES confirmó un aumento clave en la jubilación de octubre

Gracias a esta normativa, los haberes se actualizan periódicamente tomando en cuenta la inflación, asegurando que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente a la escalada de precios.

Por otro lado, durante las próximas semanas se conocerá el calendario de pagos para el décimo mes del año, que será según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto procedimiento es habitual en el organismo.