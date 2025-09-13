ANSES: así se pagan los nuevos montos para las asignaciones de embarazo y maternidad
Por otro lado, el calendario de pagos de septiembre comenzó el pasado lunes. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el pasado lunes 8, comenzó con los pagos de cada una de sus prestación. Es importante resaltar que estas vienen con un incremento del 1,9% luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer la inflación de julio.
Si bien el cronograma de pagos arrancó esta semana, cada usuario recibirá el dinero en su cuenta según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre todos los meses. Este ajuste en los programas permite hacerle frente a la escalada de precios.
Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones
La Asignación por Embarazo para Protección Social alcanzó los $92.070,40 y puede combinarse con otros programas como la Tarjeta Alimentar ($52.250) y el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($43.405). De esta manera, si se suman las tres ayudas, el monto llegó a $187.725,40.
Por otra parte, la Asignación por Prenatal, destinada a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas o titulares de la prestación por desempleo, varía según los ingresos familiares: desde $57.549 para los ingresos más bajos, hasta $12.112 para los más altos. En tanto, la Asignación por Maternidad se paga durante la licencia maternal y equivale al 100% del salario registrado.
Cuándo se pagarán las asignaciones
La Asignación por Embarazo se deposita entre el 10 y el 23 de septiembre, de acuerdo con el último número del DNI de la beneficiaria.
Además, la Asignación por Prenatal se acredita entre el 10 y el 16 de septiembre en la cuenta bancaria y de manera automática, mientras que la Asignación por Maternidad se pagó el primer día del calendario de pagos, sin que influyera la terminación del documento.
