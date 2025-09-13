ANSES: así se pagan los nuevos montos para las asignaciones de embarazo y maternidad

Cuándo se pagarán las asignaciones

La Asignación por Embarazo se deposita entre el 10 y el 23 de septiembre, de acuerdo con el último número del DNI de la beneficiaria.

Además, la Asignación por Prenatal se acredita entre el 10 y el 16 de septiembre en la cuenta bancaria y de manera automática, mientras que la Asignación por Maternidad se pagó el primer día del calendario de pagos, sin que influyera la terminación del documento.