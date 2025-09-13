ANSES confirmó el nuevo monto de septiembre para la AUH por discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Formulario Declaración Jurada para la Tramitación de la Autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad (PS 2.71): En el rubro 1 , completá los datos del titular. En el rubro 2 , los de la persona con discapacidad. En el rubro 3 , los del representante, si corresponde. Firmas: tené en cuenta que las firmas deberás completarlas en la oficina de ANSES.

En los casos donde la persona con discapacidad a cargo sea mayor de 18 años y no coincidan los domicilios declarados en los rubros 1 y 2 del formulario: Certificado médico que indique que por razones de salud la persona con discapacidad vive en el domicilio declarado, acompañando documentación que acredite que el solicitante se encarga de su manutención (comprobantes de pago, facturas, ticket, etc).

Monto de la AUH por Discapacidad

El Gobierno oficializó que las prestaciones otorgadas por el ANSES aumentarán un 1,9%, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC.

El valor total de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $374.745. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($299.796), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.