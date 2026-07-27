Plazo fijo: cuánto dinero rinde invertir $1 millón a 30 días en cada banco
Mientras algunos bancos superan el 23% nominal anual, otros mantienen rendimientos considerablemente más bajos.
Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo volvieron a mostrar una importante dispersión entre las distintas entidades financieras que operan en Argentina. Un relevamiento actualizado refleja que una inversión de $1 millón a 30 días puede ofrecer resultados muy diferentes según el banco elegido.
La comparación evidencia que la diferencia entre la tasa máxima del 23% y la mínima del 16% genera una brecha superior a $4.500 para una colocación de $1 millón a 30 días. Esa disparidad explica por qué cada vez más ahorristas analizan cuidadosamente las condiciones ofrecidas por las distintas entidades antes de renovar un plazo fijo.
En un contexto donde muchos ahorristas buscan preservar el valor de su dinero y maximizar la rentabilidad de sus colocaciones de corto plazo, la elección de la entidad financiera se transformó en un factor determinante. Además de comparar el rendimiento, muchos bancos permiten constituir depósitos tanto para clientes como para personas que no poseen cuenta en la entidad, ampliando las alternativas disponibles y favoreciendo una mayor competencia por captar fondos dentro del sistema financiero.
Cuáles son las tasas de interés de plazo fijo más atractivas para depositar $1.000.000
Entre los bancos de alcance nacional, el Banco de la Provincia de Buenos Aires aparece entre los que ofrecen mejores condiciones. Con una tasa nominal anual del 21%, un depósito de $1 millón genera un capital final de $1.016.750 al cabo de 30 días. También se ubica entre las opciones más atractivas el Banco Nación, cuya tasa del 19% permite obtener $1.015.278 al finalizar el plazo.
Dentro del segmento de bancos privados tradicionales, las propuestas son algo más moderadas. BBVA Argentina ofrece una tasa del 18,25%, equivalente a un rendimiento final de $1.014.896, mientras que Banco Macro paga 18,75%, alcanzando un total de $1.015.625. Por su parte, Banco Galicia y Banco Credicoop comparten una tasa del 17,5%, lo que representa un monto final de $1.014.583 para una inversión de un millón de pesos durante un mes.
En el otro extremo aparecen Banco Santander y Banco Patagonia, ambos con una tasa del 16%, una de las más bajas entre las principales entidades del sistema financiero. Bajo esas condiciones, el inversor obtiene un capital de $1.013.333 al finalizar los 30 días.
Sin embargo, las tasas más elevadas no se encuentran entre los bancos de mayor tamaño, sino en entidades financieras especializadas y de perfil digital. Las mejores ofertas corresponden a Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera, que pagan una tasa nominal anual del 23%. Con ese rendimiento, un depósito de $1 millón alcanza un valor de $1.017.917 luego de un mes, posicionándose al tope del ranking.
Muy cerca aparecen Banco Meridian, con una tasa del 22,25% y un rendimiento final de $1.017.639, y Banco Bica, Banco CMF y Banco Voii, que ofrecen un 22%, permitiendo obtener $1.017.444. También integran el grupo de entidades con tasas superiores al 20% el Banco Mariva, con 21,5%; Banco del Sol, Banco Provincia y Bibank, todos con 21%; además del Banco Hipotecario, que remunera al 20,5%, y el Banco de Córdoba, cuya tasa asciende al 20,75%.
Entre los bancos provinciales también se destacan el Banco del Chubut y el Banco de Tierra del Fuego, ambos con rendimientos del 19%, similares a los ofrecidos por el Banco Nación. Por su parte, el ICBC Argentina paga una tasa del 17,2%, mientras que Banco Comafi ofrece 18% y Banco de Formosa llega al 18,5%.
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