Plazo fijo: cuánto dinero rinde invertir $1 millón a 30 días en cada banco

En el otro extremo aparecen Banco Santander y Banco Patagonia, ambos con una tasa del 16%, una de las más bajas entre las principales entidades del sistema financiero. Bajo esas condiciones, el inversor obtiene un capital de $1.013.333 al finalizar los 30 días.

Sin embargo, las tasas más elevadas no se encuentran entre los bancos de mayor tamaño, sino en entidades financieras especializadas y de perfil digital. Las mejores ofertas corresponden a Reba Compañía Financiera y Crédito Regional Compañía Financiera, que pagan una tasa nominal anual del 23%. Con ese rendimiento, un depósito de $1 millón alcanza un valor de $1.017.917 luego de un mes, posicionándose al tope del ranking.

Muy cerca aparecen Banco Meridian, con una tasa del 22,25% y un rendimiento final de $1.017.639, y Banco Bica, Banco CMF y Banco Voii, que ofrecen un 22%, permitiendo obtener $1.017.444. También integran el grupo de entidades con tasas superiores al 20% el Banco Mariva, con 21,5%; Banco del Sol, Banco Provincia y Bibank, todos con 21%; además del Banco Hipotecario, que remunera al 20,5%, y el Banco de Córdoba, cuya tasa asciende al 20,75%.

Entre los bancos provinciales también se destacan el Banco del Chubut y el Banco de Tierra del Fuego, ambos con rendimientos del 19%, similares a los ofrecidos por el Banco Nación. Por su parte, el ICBC Argentina paga una tasa del 17,2%, mientras que Banco Comafi ofrece 18% y Banco de Formosa llega al 18,5%.