Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, el jugador de Barracas que marcó ante River

Más adelante describió diferentes situaciones que asegura haber atravesado durante la relación. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, expresó.

En el mismo texto también afirmó que permanecía encerrada en la vivienda mientras Morales asistía a los entrenamientos y que, cuando intentó denunciar los hechos, recibió intimidaciones por parte de integrantes de la familia del futbolista. Según escribió, le manifestaban que “con plata se arregla todo”, que nadie le creería y que podrían ir a buscarla si avanzaba con la denuncia.

La mujer explicó que ese contexto de temor fue el motivo por el cual demoró en acudir a la Justicia. Finalmente decidió hacerlo y acompañó su publicación con un mensaje dirigido a otras posibles víctimas de violencia.

“Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona”, sostuvo. Y concluyó: “Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.

El delantero cordobés, de 23 años, surgió de las divisiones inferiores de Boca, donde debutó como profesional. Posteriormente tuvo un paso por Unión de Santa Fe y, desde 2025, integra el plantel del Guapo, equipo con el que ganó notoriedad tras marcar el gol del triunfo frente al Millonario en la primera fecha del Torneo Clausura.