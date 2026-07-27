ARCA: las fechas importantes del año que todos los monotributistas deben saber

Ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

acumulados en los últimos 12 meses. Superficie destinada a la actividad, cuando resulte aplicable.

destinada a la actividad, cuando resulte aplicable. Consumo de energía eléctrica asociado a la actividad.

asociado a la actividad. Alquileres del inmueble utilizado para desarrollar la actividad, en caso de existir.

Cuando alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría vigente, el contribuyente debe completar la recategorización del Monotributo. En el proceso correspondiente a julio y agosto de 2026, se consideran los datos comprendidos entre julio de 2025 y junio de 2026. Con esa información, el sistema de ARCA determina si corresponde mantener la misma categoría o pasar a una superior o inferior.

El trámite se realiza de manera online desde el Portal Monotributo, ingresando con CUIT y Clave Fiscal. Allí se muestran los datos que posee ARCA y una categoría sugerida en función de la información registrada. Si el contribuyente detecta diferencias con su facturación real, deberá corregir los valores antes de confirmar la gestión.

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Cabe destacar que no todos los inscriptos en el Monotributo tienen la obligación de recategorizarse. Están exceptuados quienes llevan menos de seis meses dentro del régimen simplificado y aquellos cuyos parámetros no hayan variado respecto de los topes de su categoría actual. De todos modos, siempre es recomendable ingresar al sistema para revisar que la información sea correcta.

No cumplir con esta obligación cuando corresponde puede traer consecuencias. Si un contribuyente debía subir de categoría y omite el trámite, ARCA está facultada para aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional del período, además de realizar una recategorización de oficio. En cambio, si debía bajar de categoría y no lo hace, seguirá abonando un importe más elevado hasta la próxima instancia de revisión.

Las importantes fechas de ARCA para anotar en el calendario

Entre julio y agosto de 2026, los contribuyentes del Monotributo deberán prestar especial atención al calendario de ARCA, ya que durante ese período se concentran los vencimientos y trámites más importantes del régimen simplificado. Estas son las fechas que conviene agendar:

14 de julio de 2026: se publica la nueva escala del Monotributo con los valores actualizados.

se publica la nueva escala del con los valores actualizados. 15 de julio de 2026: ARCA oficializa la tabla con las categorías y montos vigentes.

oficializa la tabla con las categorías y montos vigentes. 16 o 17 de julio de 2026: comienza el período de recategorización , tomando como referencia la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026 y los nuevos límites que regirán desde agosto de 2026 hasta enero de 2027.

comienza el período de , tomando como referencia la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026 y los nuevos límites que regirán desde agosto de 2026 hasta enero de 2027. 20 de julio de 2026: vence el pago mensual del Monotributo correspondiente a julio, que mantiene los importes vigentes durante junio.

vence el pago mensual del correspondiente a julio, que mantiene los importes vigentes durante junio. Del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027: entra en vigencia la nueva tabla del Monotributo para el segundo semestre.

entra en vigencia la nueva tabla del para el segundo semestre. 5 de agosto de 2026: finaliza el plazo para realizar la recategorización .

finaliza el plazo para realizar la . Del 6 al 20 de agosto de 2026: período en el que ARCA puede efectuar recategorizaciones de oficio tras los controles del organismo.

período en el que puede efectuar tras los controles del organismo. 20 de agosto de 2026: vence el pago del Monotributo de agosto con los nuevos valores establecidos en la tabla actualizada.

Además de este esquema de vencimientos, ARCA mantiene dos instancias obligatorias de recategorización cada año: una con plazo hasta el 5 de febrero y otra hasta el 5 de agosto. En ambos casos, el organismo analiza los parámetros acumulados de los últimos 12 meses de actividad.

Llevar un seguimiento de estas fechas resulta clave para evitar demoras, mantenerse dentro de la categoría correcta del Monotributo y cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones fiscales.