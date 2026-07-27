ARCA: las fechas importantes del año que todos los monotributistas deben saber
ARCA confirmó las fechas clave del Monotributo: conocé los plazos más importantes y el trámite que determina la categoría del próximo semestre.
Respetar cada fecha fijada por la ARCA es fundamental para evitar demoras, intereses por mora o eventuales sanciones. Por eso, quienes están inscriptos en el Monotributo deberían tener presentes los vencimientos más importantes previstos para julio y agosto de 2026, ya que durante ese período se concentran trámites y obligaciones clave.
Más allá del pago mensual del Monotributo, los contribuyentes también deben cumplir con un procedimiento obligatorio que puede implicar un cambio de categoría dentro del régimen simplificado.
Para realizar este trámite, ARCA solicita analizar la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses y comprobar si la facturación y el resto de los parámetros continúan dentro de los topes vigentes.
Recategorización: el trámite clave para los contribuyentes
La recategorización del Monotributo es el procedimiento mediante el cual cada contribuyente debe verificar si la categoría en la que se encuentra inscripto continúa siendo la que le corresponde. La ARCA establece que este trámite se realice dos veces al año y, para ello, toma en cuenta la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.
Al momento de determinar si corresponde un cambio de categoría, ARCA evalúa distintos indicadores:
- Ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.
- Superficie destinada a la actividad, cuando resulte aplicable.
- Consumo de energía eléctrica asociado a la actividad.
- Alquileres del inmueble utilizado para desarrollar la actividad, en caso de existir.
Cuando alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites establecidos para la categoría vigente, el contribuyente debe completar la recategorización del Monotributo. En el proceso correspondiente a julio y agosto de 2026, se consideran los datos comprendidos entre julio de 2025 y junio de 2026. Con esa información, el sistema de ARCA determina si corresponde mantener la misma categoría o pasar a una superior o inferior.
El trámite se realiza de manera online desde el Portal Monotributo, ingresando con CUIT y Clave Fiscal. Allí se muestran los datos que posee ARCA y una categoría sugerida en función de la información registrada. Si el contribuyente detecta diferencias con su facturación real, deberá corregir los valores antes de confirmar la gestión.
Cabe destacar que no todos los inscriptos en el Monotributo tienen la obligación de recategorizarse. Están exceptuados quienes llevan menos de seis meses dentro del régimen simplificado y aquellos cuyos parámetros no hayan variado respecto de los topes de su categoría actual. De todos modos, siempre es recomendable ingresar al sistema para revisar que la información sea correcta.
No cumplir con esta obligación cuando corresponde puede traer consecuencias. Si un contribuyente debía subir de categoría y omite el trámite, ARCA está facultada para aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional del período, además de realizar una recategorización de oficio. En cambio, si debía bajar de categoría y no lo hace, seguirá abonando un importe más elevado hasta la próxima instancia de revisión.
Las importantes fechas de ARCA para anotar en el calendario
Entre julio y agosto de 2026, los contribuyentes del Monotributo deberán prestar especial atención al calendario de ARCA, ya que durante ese período se concentran los vencimientos y trámites más importantes del régimen simplificado. Estas son las fechas que conviene agendar:
- 14 de julio de 2026: se publica la nueva escala del Monotributo con los valores actualizados.
- 15 de julio de 2026: ARCA oficializa la tabla con las categorías y montos vigentes.
- 16 o 17 de julio de 2026: comienza el período de recategorización, tomando como referencia la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026 y los nuevos límites que regirán desde agosto de 2026 hasta enero de 2027.
- 20 de julio de 2026: vence el pago mensual del Monotributo correspondiente a julio, que mantiene los importes vigentes durante junio.
- Del 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027: entra en vigencia la nueva tabla del Monotributo para el segundo semestre.
- 5 de agosto de 2026: finaliza el plazo para realizar la recategorización.
- Del 6 al 20 de agosto de 2026: período en el que ARCA puede efectuar recategorizaciones de oficio tras los controles del organismo.
- 20 de agosto de 2026: vence el pago del Monotributo de agosto con los nuevos valores establecidos en la tabla actualizada.
Además de este esquema de vencimientos, ARCA mantiene dos instancias obligatorias de recategorización cada año: una con plazo hasta el 5 de febrero y otra hasta el 5 de agosto. En ambos casos, el organismo analiza los parámetros acumulados de los últimos 12 meses de actividad.
Llevar un seguimiento de estas fechas resulta clave para evitar demoras, mantenerse dentro de la categoría correcta del Monotributo y cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones fiscales.
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