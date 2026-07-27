La llamativa decisión que tomó el arbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
El juez esloveno puso fin a una destacada trayectoria apenas una semana después de impartir justicia en la definición de la Copa del Mundo.
Inesperadamente, Slavko Vincic decidió poner punto final a su carrera como árbitro profesional en el momento de mayor reconocimiento de su trayectoria. Apenas una semana después de haber dirigido la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el juez esloveno anunció oficialmente su retiro de la actividad, una determinación que fue comunicada este lunes por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS).
La noticia sorprendió al ambiente futbolístico internacional, ya que el árbitro venía de recibir una de las designaciones más importantes que puede alcanzar un colegiado: conducir el encuentro decisivo de una Copa del Mundo. La propia Federación Eslovena fue la encargada de oficializar la decisión mediante un comunicado publicado en su sitio web, en el que resaltó la magnitud de la carrera desarrollada por Vincic a lo largo de más de una década en la élite del arbitraje.
Slavko Vincic anunció su retiro del arbitraje tras dirigir la final del Mundial 2026
“Una semana después de la final de la Copa del Mundo, Slavko Vincic puso fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte”, expresó la entidad al anunciar el retiro del experimentado juez. Desde el organismo también destacaron que la designación para conducir la final disputada en Estados Unidos representó la culminación de una trayectoria repleta de compromisos de máxima exigencia y consolidó definitivamente su prestigio dentro del arbitraje internacional.
Según la NZS, haber sido elegido para impartir justicia en el partido más importante del Mundial “consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia” del fútbol esloveno, cerrando así una carrera en el punto más alto de reconocimiento.
El retiro llega acompañado por nuevos reconocimientos individuales. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) distinguió recientemente a Vincic como el mejor árbitro de la Copa del Mundo 2026, destacando especialmente “el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite”, una de las principales cualidades que marcaron su desempeño durante el torneo.
La carrera del esloveno Slavko Vincic como árbitro
Su recorrido internacional comenzó en 2010, cuando obtuvo la escarapela FIFA que le permitió empezar a dirigir competencias organizadas por UEFA y otros certámenes internacionales. Con el paso de los años fue ganándose un lugar entre los árbitros más respetados del continente europeo, acumulando designaciones para partidos decisivos tanto a nivel de clubes como de selecciones.
Entre los encuentros más destacados de su carrera figura la final de la Europa League 2022, disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers, además de la definición de la UEFA Champions League 2024, en la que Real Madrid venció a Borussia Dortmund para conquistar un nuevo título continental. Ese mismo año también recibió otro importante reconocimiento cuando la IFFHS lo ubicó como el segundo mejor árbitro del mundo, una distinción que anticipaba el protagonismo que posteriormente tendría en las grandes competencias internacionales.
La conducción de la final del Mundial 2026 terminó representando la culminación lógica de ese recorrido. Después de haber arbitrado algunos de los encuentros más importantes del calendario futbolístico durante los últimos años, Vincic eligió retirarse inmediatamente después de alcanzar el máximo objetivo posible para un árbitro.
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