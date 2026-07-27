La llamativa decisión que tomó el arbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La carrera del esloveno Slavko Vincic como árbitro

Su recorrido internacional comenzó en 2010, cuando obtuvo la escarapela FIFA que le permitió empezar a dirigir competencias organizadas por UEFA y otros certámenes internacionales. Con el paso de los años fue ganándose un lugar entre los árbitros más respetados del continente europeo, acumulando designaciones para partidos decisivos tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Entre los encuentros más destacados de su carrera figura la final de la Europa League 2022, disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers, además de la definición de la UEFA Champions League 2024, en la que Real Madrid venció a Borussia Dortmund para conquistar un nuevo título continental. Ese mismo año también recibió otro importante reconocimiento cuando la IFFHS lo ubicó como el segundo mejor árbitro del mundo, una distinción que anticipaba el protagonismo que posteriormente tendría en las grandes competencias internacionales.

La conducción de la final del Mundial 2026 terminó representando la culminación lógica de ese recorrido. Después de haber arbitrado algunos de los encuentros más importantes del calendario futbolístico durante los últimos años, Vincic eligió retirarse inmediatamente después de alcanzar el máximo objetivo posible para un árbitro.