El Gobierno avaló paritarias y Salario Mínimo Vital y Móvil es $1.822.493,35 para cumplir con la Constitución

Aumento progresivo: El pacto contempla un incremento anual del 44,5%. Se distribuye con un 26,7% inicial en el mes de mayo, y un 14% acumulativo dividido en julio (8%), agosto (3%) y septiembre (3%).

Nuevas escalas salariales: A partir de septiembre de 2026, el salario mínimo conformado para la Categoría C será de $1.822.493,35. Por su parte, la Categoría B percibirá $1.969.097,90 y la Categoría A llegará a $2.105.368,02.

Suma no remunerativa: Se estableció un pago extraordinario de $90.000, $100.000 y $120.000 (dependiendo de la categoría) que se liquidará en la primera quincena de julio.