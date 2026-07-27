El Gobierno avaló paritarias y Salario Mínimo Vital y Móvil es $1.822.493,35 para cumplir con la Constitución
El sector de aceiteros cerró nuevas paritarias avaladas por el Gobierno. El salario mínimo superará los 1,8 millones, según la Constitución Nacional.
En un contexto económico complejo, el sindicato de aceiteros y desmotadores logró un avance clave en las paritarias. Los trabajadores alcanzaron un histórico acuerdo salarial que establece aumentos escalonados, asegurando que los ingresos puedan hacer frente a las necesidades básicas que establece la ley para cada familia.
Detalles de las paritarias y el nuevo salario mínimo
Tras intensas reuniones con la parte empresaria, la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y el sindicato STADYCA confirmaron la nueva estructura salarial para la actividad desmotadora de algodón. El acuerdo marca una recomposición directa en los bolsillos mediante los siguientes puntos:
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Aumento progresivo: El pacto contempla un incremento anual del 44,5%. Se distribuye con un 26,7% inicial en el mes de mayo, y un 14% acumulativo dividido en julio (8%), agosto (3%) y septiembre (3%).
Nuevas escalas salariales: A partir de septiembre de 2026, el salario mínimo conformado para la Categoría C será de $1.822.493,35. Por su parte, la Categoría B percibirá $1.969.097,90 y la Categoría A llegará a $2.105.368,02.
Suma no remunerativa: Se estableció un pago extraordinario de $90.000, $100.000 y $120.000 (dependiendo de la categoría) que se liquidará en la primera quincena de julio.
Mesa de revisión: Las partes asumieron el compromiso formal de volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución inflacionaria.
IMPORTANTE: La llamativa decisión que tomó el arbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
El rol de la Constitución Nacional en el reclamo
El eje central del petitorio gremial se fundamentó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los representantes sindicales destacaron que el monto exigido responde al derecho inalienable de garantizar las nueve necesidades indispensables: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
A pesar de las medidas impulsadas por el Gobierno que tensionan los ingresos, los aceiteros y desmotadores remarcaron que este objetivo se logró gracias a la fuerte unidad de acción y la solidaridad de los trabajadores frente a un escenario sumamente desafiante.
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