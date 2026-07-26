Dolor: Nicolás Cabré confirmó la muerte de su hermano Duilio con un emotivo mensaje
El actor despidió con un desgarrador mensaje en sus redes sociales a su único hermano, de 47 años, con quien tenía una relación inquebrantable.
Este domingo, el reconocido actor y director teatral, Nicolás Cabré, utilizó sus redes sociales para confirmar la triste noticia del fallecimiento de su hermano mayor, Duilio Cabré, de 47 años. La partida representa un nuevo y duro golpe familiar para el artista, que hace poco más de un año debió despedir a su madre, Cristina Birckenstaedt, en junio de 2025.
A raíz de esta repentina tragedia, la producción de "Ni Media Palabra" —la comedia que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Paseo La Plaza— confirmó que la función prevista para este domingo 26 de julio quedó oficialmente suspendida.
El espectáculo transita el tramo final de su temporada porteña, con fecha de cierre en Buenos Aires planeada para el próximo 2/8 antes de iniciar su gira por Uruguay.
La desgarradora despedida de Nicolás Cabré a su hermano en redes sociales
Alejado siempre del hermetismo que caracterizó la intimidad de los hermanos, el actor rompió el silencio para dedicarle unas sentidas palabras a su compañero de toda la vida, acompañando el texto con una postal juntos.
"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió Cabré en una historia de Instagram.
En el mismo mensaje, agregó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".
Quién fue Duilio Cabré, el hermano del actor
Duilio mantenía un perfil absolutamente alejado de los medios y los flashes que marcaron la carrera de su hermano menor desde la infancia. Con una diferencia de edad de apenas un año y ocho meses, ambos compartieron cada etapa de sus vidas.
En una recordada entrevista con Mirtha Legrand en 2019, Nicolás había definido ese vínculo: "Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos".
Mientras el actor construía su camino en la televisión y el teatro, Duilio eligió el trabajo honesto y cotidiano: heredó el oficio de su padre, Norberto (fallecido en 2016), y trabajaba como taxista.
En aquella ocasión, con la honestidad que lo caracteriza, Nicolás había reflejado la realidad de su hermano: "Le va… Está difícil para todos. Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía".
La partida de Duilio enluta a la familia Cabré, que en la última década debió atravesar las dolorosas pérdidas de su padre Norberto —taxista y pilar fundamental en la crianza del actor— y de su madre Cristina, recordada por su rol como empleada de maestranza escolar y su constante acompañamiento a la carrera de sus hijos. Hoy, el medio artístico acompaña a Nicolás Cabré en este difícil momento de duelo.
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