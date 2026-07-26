En el mismo mensaje, agregó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

Dolor: Nicolás Cabré confirmó la muerte de su hermano Duilio con un emotivo mensaje

Quién fue Duilio Cabré, el hermano del actor

Duilio mantenía un perfil absolutamente alejado de los medios y los flashes que marcaron la carrera de su hermano menor desde la infancia. Con una diferencia de edad de apenas un año y ocho meses, ambos compartieron cada etapa de sus vidas.

En una recordada entrevista con Mirtha Legrand en 2019, Nicolás había definido ese vínculo: "Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos".

Mientras el actor construía su camino en la televisión y el teatro, Duilio eligió el trabajo honesto y cotidiano: heredó el oficio de su padre, Norberto (fallecido en 2016), y trabajaba como taxista.

En aquella ocasión, con la honestidad que lo caracteriza, Nicolás había reflejado la realidad de su hermano: "Le va… Está difícil para todos. Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía".

La partida de Duilio enluta a la familia Cabré, que en la última década debió atravesar las dolorosas pérdidas de su padre Norberto —taxista y pilar fundamental en la crianza del actor— y de su madre Cristina, recordada por su rol como empleada de maestranza escolar y su constante acompañamiento a la carrera de sus hijos. Hoy, el medio artístico acompaña a Nicolás Cabré en este difícil momento de duelo.