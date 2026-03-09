Por la amenaza de la extensión de la guerra en Medio Oriente, se dispara el petróleo y se derrumban las bolsas

trump iran

La dependencia energética también alcanzó a Corea del Sur, que se ubica como el cuarto mayor importador de petróleo del mundo, con el índice KOSPI de Corea del Sur habiendo cerrado con un retroceso del 6%.

El tono negativo también se replicó en China, que continúa siendo el principal comprador de crudo a nivel internacional: el Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong cayeron 0,7% y 1,4% respectivamente.

Alerta en los mercados

El clima negativo también se refleja en los futuros de Wall Street, que anticipan una jornada complicada: el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 cae 1,12%, en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,16%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,24% a la baja.

mercados.jpg

La tensión también quedó reflejada en el VIX, conocido como el “índice del miedo”, que saltó 12%, una señal de que el mercado espera fuertes oscilaciones en los activos financieros, para luego moderarse en un alza superior al 8%. En el mercado de futuros, anota un incremento de 4,02%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,82%. A nivel local, las bajas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 1,32% y el CAC francés acompaña con 1,92%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido anota un descenso de 1,18%.