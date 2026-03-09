Javier Milei aseguró que Argentina tendrá una "mejora" por la guerra en Medio Oriente

En los últimos años, Argentina se consolidó como exportadora neta de petróleo, en gran parte gracias al desarrollo del yacimiento petrolero y gasífero de Vaca Muerta que, actualmente, representa el 13,5% de las exportaciones.

Este se trata del segundo sector exportador del país, aunque todavía muy por detrás del complejo agropecuario, que supera el 60% del total. Dentro de ese rubro, la soja concentra el 24,6% de las ventas externas, mientras que el trigo representa el 4,2%.

La tendencia alcista también se reflejó en los mercados internacionales. La semana pasada, el mercado de granos de Chicago cerró con subas: el trigo alcanzó su nivel más alto en un año y la soja llegó a su máximo desde junio de 2024, según datos del Ministerio de Economía.