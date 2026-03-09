Javier Milei aseguró que Argentina tendrá una "mejora" por la guerra en Medio Oriente
El Presidente sostuvo que la suba del petróleo y de los granos podría favorecer los términos de intercambio y permitirle al país acumular reservas.
Javier Milei afirmó que la escalada del conflicto armado en Medio Oriente podría generar un escenario favorable para las exportaciones argentinas de energía y productos agropecuarios, lo que ayudaría a fortalecer la acumulación de reservas internacionales.
En medio de la fuerte suba del precio del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní contra distintos países de la península arábiga, el mandatario sostuvo: "En este contexto, Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo y Argentina es exportador neto".
"Están subiendo todos los granos que exporta Argentina: soja, maíz y girasol", indicó en declaraciones a FM Now. Milei realizó estas afirmaciones desde Nueva York, donde participa de "Argentina Week", un encuentro destinado a promover inversiones.
Además, dijo que el actual contexto internacional representa una oportunidad para reforzar las reservas del país, uno de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo por 20.000 millones de dólares firmado en abril de 2025.
También volvió a respaldar la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, dos de los principales aliados internacionales de su gobierno. En ese marco, el sábado participó junto a otros presidentes de América Latina y el Caribe de la cumbre "Escudo de las Américas", una iniciativa de seguridad regional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
En los últimos años, Argentina se consolidó como exportadora neta de petróleo, en gran parte gracias al desarrollo del yacimiento petrolero y gasífero de Vaca Muerta que, actualmente, representa el 13,5% de las exportaciones.
Este se trata del segundo sector exportador del país, aunque todavía muy por detrás del complejo agropecuario, que supera el 60% del total. Dentro de ese rubro, la soja concentra el 24,6% de las ventas externas, mientras que el trigo representa el 4,2%.
La tendencia alcista también se reflejó en los mercados internacionales. La semana pasada, el mercado de granos de Chicago cerró con subas: el trigo alcanzó su nivel más alto en un año y la soja llegó a su máximo desde junio de 2024, según datos del Ministerio de Economía.
