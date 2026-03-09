Federico Sturzenegger celebró que los bancos puedan cobrarse los préstamos directamente de los salarios

El argumento central del Gobierno para justificar esta medida es que las mutuales cobraban tasas abusivas y operaban bajo la lógica de "cazar en el zoológico". De hecho, el propio Sturzenegger recordó que, durante su gestión al frente de un reconocido banco público porteño, se lamentaba por no tener el permiso legal para competir en ese sector y aplicar esos mismos descuentos automáticos.

Alineado con el discurso del presidente, el ministro aseguró que entregarle esta herramienta de cobro compulsivo a los bancos traerá "alivio en los costos de financiamiento". Según su visión, la entrada de las entidades financieras generará una "baja ostensible en el costo del crédito personal".

Lo cierto es que, bajo la promesa de una baja en las tasas de interés, el salario de los trabajadores pierde su principal escudo protector y queda a merced de la retención inmediata por parte de los bancos.