Nada marcha acorde al plan de Javier Milei: el riesgo país roza los 600 puntos
El conflicto bélico global golpea la estrategia de Javier Milei. Los bonos caen, el riesgo país salta y la aversión al riesgo sacude las cotizaciones.
La escalada bélica en Medio Oriente generó impacto en los mercados internacionales, un escenario de aversión al riesgo que altera la hoja de ruta diseñada por el presidente Javier Milei. Los títulos de la deuda soberana argentina ceden hasta un 2% en el mercado de Estados Unidos.
Caída de bonos y suba del riesgo país
El impacto más severo se observa en los títulos de deuda con mayor plazo de vencimiento. Las caídas principales están encabezadas por el bono a 2041 (-1,7%) y el bono a 2046 (-1,3%). A estos les siguen las mermas de los títulos a 2038 y 2035 (con bajas del 1,2%) y sus pares bajo legislación local (que caen un 1,1%).
Como consecuencia directa de esta venta masiva de activos, el indicador de riesgo país escaló 18 unidades para ubicarse en los 593 puntos básicos.
Materias primas y plazas internacionales
El conflicto internacional también desató una extrema volatilidad en el precio de las materias primas. El barril de petróleo llegó a dispararse más del 20% en el inicio de la jornada asiática, aunque luego moderó su avance para establecerse con subas del 7%, cotizando apenas por debajo de los 100 dólares. Al mismo tiempo, los productos agrícolas como la soja operan con un alza en torno al 1,5%.
En el segmento de las acciones, los mercados asiáticos sufrieron los peores retrocesos con desplomes de hasta el 6%. Por su parte, los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos anotan bajas moderadas de hasta un 1%.
En el ámbito local, el principal indicador financiero argentino opera casi sin variaciones, ubicándose en las 2.625.510,27 unidades con leves pérdidas. El panel líder muestra resultados mixtos:
Bajas: Las acciones de las empresas siderúrgicas y bancarias registran caídas de hasta el 1,7%.
Subas: Las compañías energéticas y agropecuarias sostienen el mercado con ganancias que van desde el 2,8% hasta el 5,6%.
Por último, los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior replican esta misma tendencia dispar. El sector energético y agropecuario anota subas de hasta el 3,3%, mientras que las firmas tecnológicas, siderúrgicas, comerciales y financieras retroceden hasta un 2,9%.
