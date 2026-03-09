Nada marcha acorde al plan de Javier Milei: el riesgo país roza los 600 puntos

En el segmento de las acciones, los mercados asiáticos sufrieron los peores retrocesos con desplomes de hasta el 6%. Por su parte, los principales indicadores bursátiles de Estados Unidos anotan bajas moderadas de hasta un 1%.

En el ámbito local, el principal indicador financiero argentino opera casi sin variaciones, ubicándose en las 2.625.510,27 unidades con leves pérdidas. El panel líder muestra resultados mixtos:

Bajas: Las acciones de las empresas siderúrgicas y bancarias registran caídas de hasta el 1,7%.

Subas: Las compañías energéticas y agropecuarias sostienen el mercado con ganancias que van desde el 2,8% hasta el 5,6%.

Por último, los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior replican esta misma tendencia dispar. El sector energético y agropecuario anota subas de hasta el 3,3%, mientras que las firmas tecnológicas, siderúrgicas, comerciales y financieras retroceden hasta un 2,9%.