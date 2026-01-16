El Gobierno puso en marcha el nuevo esquema de subsidios energéticos: todos los detalles

tarifa gas

El nuevo sistema establece bloques de consumo base para la energía eléctrica. De forma general, el límite subsidiado será de 300 kWh para los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), y de 150 kWh para el resto del año.

Sin embargo, la normativa contempla consumos base diferenciales para zonas cálidas y muy cálidas, con topes de hasta 370 kWh y 550 kWh respectivamente durante los meses de verano.

En cuanto al gas, se mantienen los bloques de consumo establecidos en normativas previas, incluyendo a los usuarios de gas propano indiluido por redes.

Por otra parte, la Secretaría de Energía dispuso un plazo de seis meses para completar la migración de los beneficiarios del Programa Hogar (garrafas) al nuevo régimen de subsidios focalizados.

El impacto de este sistema se verá reflejado en las facturas de los usuarios una vez que se publiquen los nuevos precios mayoristas de la energía.

Asimismo, la implementación del SEF implica el cese de la Tarifa Social Federal de Gas que regía anteriormente.

Resolución 13/2026:

