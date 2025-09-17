Presidente de la UIA advirtió por freno en sectores estratégicos: "Se incrementó el parate"

industria.jpg

“Hay que poner un foco también en la actividad microeconómica, que vemos que con las tasas altas que estamos viviendo y estamos viendo algunos signos de caída de muchas actividades industriales que se habían recuperado”, explicó.

Más allá de la coyuntura electoral, Rappallini hizo hincapié en la necesidad de consenso entre Gobierno y actores económicos. “Creo que la democracia es diálogo y tratar de buscar encuentros y conciencias para gobernar. Yo creo que para mí la elección es importante para que marque un rumbo de lo que viene haciendo el Gobierno. Pero igualmente me parece que hoy lo que estamos viendo requiere otro tipo de gestión política, independientemente del resultado de las elecciones”, sostuvo.

Construccion.jpg

Rappallini advirtió además que, tras los comicios, será clave definir estrategias a largo plazo para sostener la industria. “El Gobierno va a tener que sentarse con todos los actores de la política y ver cómo se sigue para adelante”, señaló.