Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: se anuncian tormentas para las próximas horas en el AMBA

image

Pero no solo se esperan lluvias este jueves, porque el Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores privados anuncian tormentas para el sábado 20 de septiembre.

Y también hubo un cambio en el pronóstico para las precipitaciones del sábado porque en principio se iban a producir por la tarde y ahora se anuncian para toda la jornada.

image

El viernes 20 de septiembre el clima en el AMBA tendrá una de las jornadas más calurosas de lo que va del segundo semestre, con una mínima cercana a los 20 grados y una máxima que podría alcanzar los 30 grados.