Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: se anuncian tormentas para las próximas horas en el AMBA
Las lluvias volverán antes de lo previsto al AMBA: el informe de pronosticadores y el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias para este semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense pero ahora pronosticadores privados indican que las tormentas llegarán antes de lo previsto por el organismo oficial.
La otra novedad del clima es que se espera en medio de días templados en la zona del AMBA, se espera que con la llegada de la primavera el invierno se despida con varias jornadas con bajas marcas térmicas pero luego volverá el calor.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el sitio Meteored, este jueves 18 de septiembre de 2025 hay un 50 por ciento de probabilidades que se produzcan tormentas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Las lluvias de la jornada de este jueves se producirían en horas de la mañana, sobre todo luego de las 8.00 y a partir del mediodía mejorarían las condiciones del tiempo.
Pero no solo se esperan lluvias este jueves, porque el Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores privados anuncian tormentas para el sábado 20 de septiembre.
Y también hubo un cambio en el pronóstico para las precipitaciones del sábado porque en principio se iban a producir por la tarde y ahora se anuncian para toda la jornada.
El viernes 20 de septiembre el clima en el AMBA tendrá una de las jornadas más calurosas de lo que va del segundo semestre, con una mínima cercana a los 20 grados y una máxima que podría alcanzar los 30 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario