ARCA agilizó las exportaciones y realiza procesos con menos burocracia
ARCA presentó un sistema para potenciar las exportaciones, en búsqueda de beneficiar a las empresas que apunten a expandirse al mercado internacional.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por medio de la Dirección General de Aduanas (DGA), agilizó los trámites para las exportaciones por vía aérea.La iniciativa, oficializada a través de la Resolución General 5756/2025 y publicada en el Boletín Oficial, marca un avance clave hacia la digitalización de los procesos aduaneros.
Esto genera que las personas simplifiquen los procedimientos y faciliten la actividad de las empresas que buscan expandirse al comercio internacional.
En qué consiste la simplificación
El nuevo sistema de ARCA integra y automatiza dos documentos fundamentales para las exportaciones aéreas: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación. Ambos trámites ahora se gestionan directamente desde un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM), lo que elimina los procesos manuales y reduce los tiempos de gestión.
La normativa establece el procedimiento para registrar los manifiestos de exportación aérea, incluyendo la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero.
Además, tanto el agente de transporte aduanero del medio de transporte (ATA MT) como el agente consolidador actúan como custodios de la documentación, garantizando transparencia y trazabilidad durante todo el proceso.
Esta actualización deroga las antiguas RG 2458/94 (ANA) y 3148/88 (ANA), que tenían más de 30 años, y representa un paso clave hacia la digitalización de los procesos aduaneros.
A quiénes beneficia la simplificación
El nuevo sistema favorece principalmente a las empresas exportadoras, ya que permite gestiones más rápidas, mayor trazabilidad y reducción de errores gracias a la automatización.
Según ARCA, esta medida mejora la calidad de los servicios aduaneros, fomenta el cumplimiento de obligaciones tributarias y optimiza el control sobre las mercaderías que salen del país.
Especialistas respaldan la actualización normativa. El tributarista César Litvin destacó que facilita los procedimientos e impulsa las ventas al exterior, mientras que el socio y CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich agregó que la resolución garantiza menos tiempo de gestión y mayor trazabilidad en todo el proceso de exportación
