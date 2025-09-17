 ARCA agilizó las exportaciones y realiza procesos con menos burocracia

exportaciones telam.jpg

Esta actualización deroga las antiguas RG 2458/94 (ANA) y 3148/88 (ANA), que tenían más de 30 años, y representa un paso clave hacia la digitalización de los procesos aduaneros.

A quiénes beneficia la simplificación

El nuevo sistema favorece principalmente a las empresas exportadoras, ya que permite gestiones más rápidas, mayor trazabilidad y reducción de errores gracias a la automatización.

Según ARCA, esta medida mejora la calidad de los servicios aduaneros, fomenta el cumplimiento de obligaciones tributarias y optimiza el control sobre las mercaderías que salen del país.

Especialistas respaldan la actualización normativa. El tributarista César Litvin destacó que facilita los procedimientos e impulsa las ventas al exterior, mientras que el socio y CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich agregó que la resolución garantiza menos tiempo de gestión y mayor trazabilidad en todo el proceso de exportación