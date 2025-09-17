El dólar mayorista superó el techo de la banda y el BCRA quedó habilitado para intervenir
El tipo de cambio del dólar mayorista se ubica a centavos del techo de la banda. Inversores buscan resguardo ante la falta de reservas y los próximos vencimientos de deuda.
El dólar oficial quebró el umbral de intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo que disparó la cláusula gatillo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permite a la autoridad monetaria desprenderse de dólares cuando la divisa extranjera supere el nivel superior de la banda.
El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a 1.474,5 pesos y supera la banda superior por primera vez desde la liberación parcial del cepo.
Operadores del mercado ratificaron que existió una postura de "fuerte de venta" en el mercado a 1.474,50 pesos cercana a 10 millones de dólares. Y bien algunas voces de la city aseguraron que se trató a una oferta de divisas por parte del BCRA, finalmente fue desestimado.
"Algunas fuentes sostienen que no hubo intervención oficial en 1.474,50 y que el precio fijado de intervención oficial para hoy es 1.475,23 pesos. La transacción registrada parece haber sido entre entidades privadas", dijo Gustavo Quintana, operador en el mercado de PR.
Otros analistas confirmaron que se realizó una transacción por 10 millones de dólares a un tipo de cambio de 1.474,5 pesos. Ratificaron que la operación fue directa entre partes, sin pasar por la plataforma electrónica, lo que significa que no fue visible para todo el mercado, lo que generó confusión.
Probablemente se especuló se trató de un pase cambiario, es decir, una operación de compra y venta simultánea con distintos plazos, usada para financiarse o cubrirse.
Mientras tanto, en el mercado minorista, el billete también acelera avance y cotiza a 1.435 pesos para la compra y 1.485 pesos para la venta en el Banco Nación.
Entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación (CCL) se ubica en 1489,70 pesos (sube 0,5%), el MEP a 1.485,73 pesos (avanza 1,1%), el blue a 1.470 pesos y el dólar cripto se vende a 1.497,97 pesos, según el promedio publicado por CoinMonitor.
El martes por la noche, el ministro de Economía Luis Caputo se expresó en la red social X sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos, y señaló que el equipo económico está preparado para escenarios adversos y que los pagos de deuda se cumplirán como se hizo desde el inicio de la gestión.
El titular de la cartera de Hacienda agregó, además, que las medidas solo se comunicarán una vez implementadas y que el equipo está evaluando alternativas. Caputo también reiteró que el BCRA solo compra dólares en el piso de la banda, mientras que el Tesoro puede intervenir en cualquier momento pero dejó de hacerlo en los precios actuales.
