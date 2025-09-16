Bronca y humor: estallaron los memes luego de que Javier Milei dijera que los salarios son de 1.200 dólares
El Presidente dio un discurso en la CPAC, que se llevó a cabo en Paraguay, donde recordó a Charlie Kirk y lanzó una insólita mentira ante el auditorio.
Como es sabido, los ánimos sociales en la Argentina están caldeados. Entre los vetos al Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, y las presuntas coimas que habría pedido Karina Milei en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno comienza a sentir el malestar de ciudadanos que antes los defendían.
La mejor prueba de ello fue el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, donde Fuerza Patria le dio una verdadera paliza con 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza, poniendo en jaque la estrategia libertaria de cara a los comicios nacionales del próximo 26 de octubre.
Lo cierto es que el presidente Javier Milei no parece advertir esta debacle y la sigue embarrando: durante su discurso en la CPAC (por sus siglas en inglés, Conservative Political Action Conference que significa "Conferencia Política de Acción Conservadora"), en Paraguay, el mandatario señaló que los salarios argentinos se ubican "en torno a los 1.100/1.200 dólares, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales, dado que ese monto equivaldría a $1.776.000.
"Los salarios en Argentina cuando nosotros llegamos estaban en torno a los 300 dólares, hoy están en torno a los 1.100, 1.200 dólares", señaló el jefe de Estado.
Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar, dado que el video se viralizó rápidamente: "Che avisen dónde se gana eso porque la verdad me vendría super bien..."; "Sí, maestro. Por eso la gente te dejó de votar. Porque nos cuadriplicaste el sueldo. Seguí en tu nube de pedos, hijo de mil puta"; "Es un gordo pelotudo. Ojalá que mentir estuviese penado. Porque esta mentira nos la bancamos nosotros con estos sueldos de mierda que no alcanzan para nada", fueron sólo algunos de los comentarios.
Pero las reacciones no quedaron en meros comentarios en la red social X, sino que los usuarios se encargaron de expresarse con divertidos memes.
Los memes a raíz de la mentira de Milei en la CPAC
