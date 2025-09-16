Bronca y humor: estallaron los memes luego de que Javier Milei dijera que los salarios son de 1.200 dólares

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar, dado que el video se viralizó rápidamente: "Che avisen dónde se gana eso porque la verdad me vendría super bien..."; "Sí, maestro. Por eso la gente te dejó de votar. Porque nos cuadriplicaste el sueldo. Seguí en tu nube de pedos, hijo de mil puta"; "Es un gordo pelotudo. Ojalá que mentir estuviese penado. Porque esta mentira nos la bancamos nosotros con estos sueldos de mierda que no alcanzan para nada", fueron sólo algunos de los comentarios.

Pero las reacciones no quedaron en meros comentarios en la red social X, sino que los usuarios se encargaron de expresarse con divertidos memes.

Los memes a raíz de la mentira de Milei en la CPAC

image

image

image

image

image

image

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiberalTri48661/status/1967988579235397838&partner=&hide_thread=false No me da la cuenta pic.twitter.com/OpsXidjqTw — Dark Knight 17 (@LiberalTri48661) September 16, 2025

image

image