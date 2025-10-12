MinutoUno

PUAM: los montos actualizados de la Pensión Universal para el Adulto Mayor que regirán en octubre

Esta programa está destinado a personas mayores de 65 años. Conocé todos los detalles en la nota.

ANSES confirmó el monto de la PUAM de octubre. 

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es uno de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinado para las personas mayores de 65 años que no tienen acceso a las jubilaciones tradicionales. El organismo, durante los últimos días, anunció un aumento en este plan para octubre, con el objetivo de combatir la inflación y mitigar la escalada de precios.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

anses jubilados
Con el bono incluido, el monto de la PUAM de octubre será de $331.013,09.

Esta ayuda está destinada a personas de 65 años o más que no reciban jubilación ni pensión. Pueden acceder argentinos con al menos 10 años de residencia o extranjeros con 20 años de residencia en el país.

Además, no se puede cobrar otra prestación previsional ni seguro por desempleo, al mismo tiempo que es necesario residir en Argentina, ya que ausentarse más de 90 días consecutivos provoca la pérdida del beneficio.

PUAM: montos de octubre 2025

En octubre, los beneficiarios de la PUAM recibirán $261.013,09 tras el ajuste del 1,9 % por movilidad, más un bono adicional de $70.000 otorgado por ANSES. De esta manera, el total percibido será de $331.013,09.

Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

  • Todos los documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

  • Todos los documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todos los documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

