PUAM: los montos actualizados de la Pensión Universal para el Adulto Mayor que regirán en octubre
Esta programa está destinado a personas mayores de 65 años. Conocé todos los detalles en la nota.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es uno de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinado para las personas mayores de 65 años que no tienen acceso a las jubilaciones tradicionales. El organismo, durante los últimos días, anunció un aumento en este plan para octubre, con el objetivo de combatir la inflación y mitigar la escalada de precios.
Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES
Esta ayuda está destinada a personas de 65 años o más que no reciban jubilación ni pensión. Pueden acceder argentinos con al menos 10 años de residencia o extranjeros con 20 años de residencia en el país.
Además, no se puede cobrar otra prestación previsional ni seguro por desempleo, al mismo tiempo que es necesario residir en Argentina, ya que ausentarse más de 90 días consecutivos provoca la pérdida del beneficio.
PUAM: montos de octubre 2025
En octubre, los beneficiarios de la PUAM recibirán $261.013,09 tras el ajuste del 1,9 % por movilidad, más un bono adicional de $70.000 otorgado por ANSES. De esta manera, el total percibido será de $331.013,09.
Calendario de pagos de ANSES de octubre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
-
Todos los documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
-
Todos los documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
-
Todos los documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
