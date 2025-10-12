PUAM: los montos actualizados de la Pensión Universal para el Adulto Mayor que regirán en octubre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es uno de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinado para las personas mayores de 65 años que no tienen acceso a las jubilaciones tradicionales. El organismo, durante los últimos días, anunció un aumento en este plan para octubre, con el objetivo de combatir la inflación y mitigar la escalada de precios.